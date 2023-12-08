"ArcelorMittal Кривий Ріг" впроваджує кілька проєктів для підвищення ефективності роботи шостої домни

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) реалізує низку проєктів для підвищення ефективності роботи доменної печі (ДП) №6 і зниження витрат енергоресурсів.

"У доменному цеху № 1 "АрселорМіттал Кривий Ріг" впроваджується одразу кілька великих проєктів, спрямованих на покращення роботи доменної печі №6", - повідомляється в інформації компанії в корпоративній газеті "Металург".

При цьому уточнюється, що для плавлення чавуну в доменній печі необхідне гаряче дуття - повітря за температури понад 1000 градусів за Цельсієм, збагачене киснем. Його подають у піч під тиском.

"Повітронагрівач №2 ДП-6 не завжди справлявся з цим завданням, були аварійні збої, втрати виробництва. Тому команда із впровадження WCM, скориставшись тим, що зараз шоста піч зупинена на ремонт, вирішила впровадити 10-кроковий проєкт з поліпшення роботи цього нагрівача", - констатують в інформації з посиланням на старшого майстра газового господарства ДЦ-1 Сергія Кіщука.

У свою чергу інженер WCM Руслан Кривенко пояснив, що це унікальний у його практиці випадок, коли одразу кілька масштабних покращень впроваджує одна команда: "Зазвичай кожен великий проєкт - це окрема команда, але тут особливий випадок".

За результатами впровадження проєктів передбачається зробити ДП-6 надійнішим агрегатом, суттєво скоротити втрати виробництва.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн за стартової ціни 10 млрд грн, після чого меткомбінат було перейменовано в "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше - в "ArcelorMittal Кривий Ріг".