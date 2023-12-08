Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1% після інфляції 0,5% у листопаді - Держстат

Споживчі ціни в Україні в листопаді 2023 року сповільнили зростання до 0,5% із 0,8% у жовтні, повернувшись до динаміки вересня, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Водночас у листопаді-2022 вони зросли на 0,7%, тож у річному вимірі за підсумками листопада-2023 інфляція знову знизилася - до 5,1% із 5,3% за підсумками жовтня, 7,1% - за підсумками вересня і 8,6% - за підсумками серпня.

Держстат у листопаді також зафіксував зниження базової інфляції до 0,3% із 0,4% у жовтні та 0,9% у вересні після перебування її в липні-серпні на нульовому рівні.

З урахуванням того, що в листопаді-2022 базова інфляція становила 1,3%, у річному вимірі за підсумками листопада-2023 вона також знизилася до 5,7% із 6,8% за підсумками жовтня, 8,4% - за підсумками вересня і 10,0% - за підсумками серпня.

З початку поточного року інфляція в країні становила 4,4%, базова - 4,9%, уточнив Держстат.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції на цей рік із 10,6% до 5,8%, проте погіршив його на 2024 рік - із 8,5% до 9,5%.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на цей рік із 14,7% до 7,1%, а на наступний - із 10,8% до 9,7%.

У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% у 2021 році, базова інфляція - до 22,6% із 7,9%.