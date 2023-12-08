Економіка

15:17 08.12.2023

Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1% після інфляції 0,5% у листопаді - Держстат

2 хв читати
Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1% після інфляції 0,5% у листопаді - Держстат

Споживчі ціни в Україні в листопаді 2023 року сповільнили зростання до 0,5% із 0,8% у жовтні, повернувшись до динаміки вересня, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Водночас у листопаді-2022 вони зросли на 0,7%, тож у річному вимірі за підсумками листопада-2023 інфляція знову знизилася - до 5,1% із 5,3% за підсумками жовтня, 7,1% - за підсумками вересня і 8,6% - за підсумками серпня.

Держстат у листопаді також зафіксував зниження базової інфляції до 0,3% із 0,4% у жовтні та 0,9% у вересні після перебування її в липні-серпні на нульовому рівні.

З урахуванням того, що в листопаді-2022 базова інфляція становила 1,3%, у річному вимірі за підсумками листопада-2023 вона також знизилася до 5,7% із 6,8% за підсумками жовтня, 8,4% - за підсумками вересня і 10,0% - за підсумками серпня.

З початку поточного року інфляція в країні становила 4,4%, базова - 4,9%, уточнив Держстат.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції на цей рік із 10,6% до 5,8%, проте погіршив його на 2024 рік - із 8,5% до 9,5%.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на цей рік із 14,7% до 7,1%, а на наступний - із 10,8% до 9,7%.

У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% у 2021 році, базова інфляція - до 22,6% із 7,9%.

Теги: #інфляція #рік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 27.11.2023
Ставки за депозитами у 2024р. можуть залишитися на теперішньому рівні при прискоренні інфляції до 10% - думка

Ставки за депозитами у 2024р. можуть залишитися на теперішньому рівні при прискоренні інфляції до 10% - думка

16:04 09.11.2023
Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,3% після інфляції 0,8% у жовтні - Держстат

Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,3% після інфляції 0,8% у жовтні - Держстат

10:33 12.10.2023
Прем'єр України прогнозує інфляцію 8-9% у 2023 році

Прем'єр України прогнозує інфляцію 8-9% у 2023 році

15:56 09.10.2023
Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 7,1% після інфляції 0,5% у вересні - Держстат

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 7,1% після інфляції 0,5% у вересні - Держстат

15:11 08.09.2023
Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6% після дефляції 1,4% у серпні - Держстат

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6% після дефляції 1,4% у серпні - Держстат

16:20 09.08.2023
Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

16:58 10.07.2023
Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат

Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат

14:22 15.06.2023
Підрив Каховської ГЕС збільшить інфляцію у 2023 році на 0,3 в.п. - НБУ

Підрив Каховської ГЕС збільшить інфляцію у 2023 році на 0,3 в.п. - НБУ

15:23 09.06.2023
Інфляція в Україні в травні зросла до 0,5%, але в річному вираженні знизилася до 15,3% - Держстат

Інфляція в Україні в травні зросла до 0,5%, але в річному вираженні знизилася до 15,3% - Держстат

15:55 10.05.2023
Інфляція в Україні у квітні знизилася до 0,2%, у річному вираженні - до 17,9%

Інфляція в Україні у квітні знизилася до 0,2%, у річному вираженні - до 17,9%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

Глава "Укренерго" прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року

Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

МВФ 11 грудня розгляне виділення Україні третього траншу за програмою EFF

ОСТАННЄ

Компенсація ціни е/е для населення за 10 міс.-2023 коштувала "Укргідроенерго" в 1,5 раза більше - генкомпанія

Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

Мінекономіки презентувало країнам-донорам проєкт Національної стратегії протимінної діяльності

Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

В Україні з різних причин знеструмлені майже 500 населених пунктів - Міненерго

Офіс з розвитку індустріальних парків планують створити при Мінекономіки

Близько 63% українців заявляють про бойкот товарів виробників, що залишаються на ринку РФ, - Deloitte

ЄС обмірковує заборону компаніям з РФ і Білорусі використовувати ГТС країн Союзу і резервувати потужності терміналів СПГ - FT

Мінвідновлення домовилося з Румунією про важливі кроки щодо збільшення експорту

Україна повністю замістила постачання з РФ запчастин до атомних реакторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА