Близько 63% українців заявляють про бойкот товарів виробників, що залишаються на ринку РФ, - Deloitte

Бойкот компаній, що залишаються на ринку Росії, триває: 63% українців заявляють, що принципово не купують товари у продавців/виробників, які не залишили ринок країни-агресора, а ще 22% не знають, як перевірити цю інформацію, ідеться в дослідженні Deloitte в Україні.

Згідно з ним, 68% респондентів (торік - 61%) планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійність: 86% із них спрямують допомогу захисникам на передовій, а 66% українців нададуть перевагу продавцям, які підтримують ЗСУ та постраждалих від війни цивільних, переказуючи на допомогу частину коштів із кожної покупки.

"Цьогорічне дослідження показало, що попри все українці стійко тримаються: продовжують здійснювати шопінг, донатити на ЗСУ, облаштовувати побут, а в їхнє життя повертається планування. Якщо торік ми спостерігали, що покупці перебувають у розгубленому стані й не можуть передбачити свій шопінг, то нині вони вже за місяць знають, що замовлять онлайн, коли почнуть купувати офлайн і який у них бюджет на покупки та благодійність", - зазначив директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte в Україні Олександр Ямпольський.

Що стосується новорічних свят, то не відмовлятися від них планують 59% (61% роком раніше) респондентів. Більшість опитаних (64%) мають намір розпочати шопінг у період із 1 до 24 грудня, тоді як торік українці переважно відкладали покупки на другу половину грудня.

Говорячи про бюджет, 56% українців (49% рік тому) повідомили, що планують витратити від 1000 грн до 5000 грн. Найпопулярнішими категоріями товарів все ще залишаються продукти харчування (84%, роком раніше 81%), одяг і взуття (32% проти 42%) та алкогольні напої (40% проти 32%).

"Цікавим та надихаючим спостереженням для нас стало те, що молоде покоління українців (18–27 років), незважаючи на війну та всю непередбачуваність, яку вона зумовлює, найбільше серед інших вікових груп готові витрачати кошти на облаштування свого побуту, купуючи меблі, посуд, декор тощо", - додав Ямпольський.

Зазначається, що через перехід України на новий календар більша частина українців (близько 45%) святкуватиме Різдво 25 грудня і лише 17% - 7 січня. Є й ті, хто планує святкувати двічі - їх 32%.

Основним місцем для різдвяного і новорічного шопінгу, згідно з дослідженням, будуть супермаркети, де планують робити закупівлі 72% опитаних (60% роком раніше), і великі торговельні центри - 51% (проти 55% відповідно). В онлайн-магазинах збираються придбати товари 40% респондентів (рік тому 48%).

Як зазначили в Deloitte, українці цього року готові відкласти купівлю "тут і зараз" і чекати на доставку товарів за нижчою ціною з-за кордону, якщо вона буде: дешевою або безплатною - 37%, швидкою - 17%, якщо сайт для замовлення товару буде зручним - 12%, водночас рік тому покупці не готові були чекати на товар з іншої країни, навіть якщо він був дешевшим на 20%.

Дослідження проводилося методом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України. В опитуванні взяли участь понад 1000 респондентів з усіх регіонів України (за винятком тимчасово окупованих територій та АР Крим), а також українці, які перебувають за кордоном.