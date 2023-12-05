Економіка

13:15 05.12.2023

"Метінвест" наголошує на безпеці морських перевезень як на одній із ключових умов збільшення валютної виручки від експорту металопродукції

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"Метінвест" наголошує на безпеці морських перевезень як на одній із ключових умов збільшення валютної виручки від експорту металопродукції

Безпечні морські перевезення, фінансування для малих і середніх споживачів сталі, спрощення митних процедур і розширення номенклатури експортних товарів, а також сприяння в сертифікації української продукції на світових ринках дадуть змогу значно збільшити валютну виручку від експорту металопродукції.

Таку думку висловила фінансова директорка гірничо-металургійної групи "Метінвест" Юлія Данкова під час Export Credit Forum 2023, що відбувся в Києві.

Водночас наголошується, що цей Форум був відповіддю на запит експортоорієнтованого бізнесу щодо створення національної та міжнародної платформи відкритого діалогу між владою та експортерами з питань розвитку українського несировинного експорту.

На заході обговорили фінансові інструменти підтримки експансії українських товарів, робіт і послуг на світові ринки. А головною була тема страхування інвестицій, оскільки після змін до законодавства Експортно-кредитне агентство (ЕКА) може страхувати фінансові ризики інвесторів, що вкладатимуть кошти у розбудову інфраструктури, та підприємств, які планують експортувати свою продукцію.

Організатори Export Credit Forum - ЕКА у партнерстві з Міністерством економіки України та за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". У роботі форуму взяли участь перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко, керівники комітету ВРУ з питань економічної політики, Експортно-кредитного агентства, представники банків, обласних військових адміністрацій, міжнародних партнерів і компаній-експортерів із різних галузей і регіонів України.

В уряді планують переорієнтувати економіку з сировинної на переробну, стимулюючи інвестиції в реальний сектор і несировинний експорт.

"Така сама трансформація має відбутись і в структурі експорту. Нині частка переробної промисловості становить близько 35%. Прагнути потрібно до 70-80%", - наголосила перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко, слова якої наводить пресслужба.

Зі свого боку фінансова директорка "Метінвесту" зазначила, що група за дев'ять місяців цього року принесла країні $1,3 млрд валютного виторгу і має значний потенціал збільшення експорту.

За її словами, головний фактор, який сприятиме розвитку експортних можливостей компанії та зростанню валютних надходжень, - це безпечне відвантаження продукції Чорним морем.

"Ми повинні мати постійну можливість надходження суден, страхування цих суден, можливість співпрацювати з фінансовими установами. Щоб змога отримувати кошти була не після проходження Босфору або Суецу, а як раніше - після завантаження продукції на корабель", - наголосила Данкова.

Другий фактор - можливість отримання фінансування для малих і середніх українських компаній-споживачів металопродукції "Метінвесту", щоб вони могли експортувати продукцію і мати стабільний грошовий потік. "Тоді й ми як постачальники будемо захищені. Це також посприяє зростанню обсягів експорту і валютної виручки в Україні", - додала вона.

Ще одна умова для зростання валютних надходжень у країну - вирішення питання про перерозмитнення товарів, які прямують транзитом через країни Європи. Фіндиректорка групи вважає, що Україні варто приєднатися до європейських ініціатив з розвитку комп'ютеризованої транзитної системи.

Крім того, збільшити експортні можливості компанії могло б і розширення номенклатури несировинних товарних груп за кодами КВЕД, які підтримує Експортно-кредитне агентство. Наразі перелік виробів з металу охоплює тільки труби і не включає плоский і сортовий прокат - продукцію з високою доданою вартістю.

За словами Данкової, також просуванню вітчизняного продукту у світі допомогло б визнання українських сертифікатів якості або допомога в сертифікації продукції на ринках інших країн.

Фінансова директорка "Метінвесту" констатувала, що на роботу компанії негативно впливає нестача персоналу. Крім того, на її думку, бізнес разом із державою мають стати надійним партнером для західних споживачів навіть в умовах війни.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #валюта #експорт #перевезення #метінвест

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