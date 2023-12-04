Шмигаль за результатами розмови з прем'єром Словаччини: Проїзд першочергових вантажів на кордоні здійснюється безперешкодно

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо питання відбудови, енергетики та розвитку прикордонної інфраструктури.

"Озвучив потреби в інженерній техніці для гуманітарного розмінування, які виробляють словацькі компанії. Розраховуємо на участь словацьких компаній у різних сферах відновлення України. Проговорили співпрацю в енергетиці. Цінуємо допомогу Словаччини з постачанням електроенергії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, сторони також торкнулися ситуації на кордоні.

"Було відзначено, що проїзд першочергових вантажів здійснюється безперешкодно. Розраховуємо найближчим часом на укладення міжурядової угоди про контроль на спільних пунктах пропуску", - заявив Шмигаль.

Серед іншого прем'єри обговорили Формулу миру президента Володимира Зеленського.