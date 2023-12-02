ЗАЕС втратила зв'язок із зовнішніми лініями електроживлення і тимчасово перейшла на аварійні генератори

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) упродовж ночі втратила електроживлення за межами майданчика і тимчасово покладалася на аварійні дизель-генератори для одержання електроенергії, необхідної для охолодження реакторів, повідомив сьогодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"ЗАЕС втратила зв'язок з обома зовнішніми лініями електропередачі - це вже восьмий випадок, коли найбільша в Європі атомна електростанція повністю знеструмлюється під час воєнного конфлікту, що посилює побоювання щодо ядерного захисту та безпеки", - зазначено в заяві, оприлюдненій пресслужбою МАГАТЕ.

Група експертів МАГАТЕ, яка прибула на місце, повідомила, що вчора близько 22:26 за місцевим часом через несправність у зовнішній електромережі було перервано підключення ЗАЕС до єдиної резервної лінії електропередачі напругою 330 кВ. Приблизно за п'ять годин за цим послідувала втрата єдиної лінії 750 кВ, основного постачальника електроенергії ззовні. Причина, мабуть, криється в зовнішній мережі, розташованій далеко від ЗАЕС.

"У результаті автоматично запрацювали 20 дизель-генераторів. Потім персонал ЗАЕС скоротив їхню кількість до восьми, що є достатнім для забезпечення шести реакторів станції, всі з яких зупинені, достатньою потужністю для необхідного охолодження", - повідомив Гроссі.

Зазначається, що постраждалу лінію електропередачі 750 кВ - єдину головну лінію електропередачі на ЗАЕС, що залишилася, порівняно з чотирма до російського вторгнення, - було знову під'єднано в суботу, 2 грудня, незабаром після 8 ранку за місцевим часом. Після повторного підключення вісім дизельних генераторів, що працювали, були поступово відключені. Наразі електропостачання здійснюється по лінії 750 кВ без зовнішнього резервування.

"Останнє зовнішнє відключення електроенергії - ще одне нагадування про нестабільність ситуації з ядерною безпекою на АЕС, на яку можуть вплинути події, що відбуваються далеко від самого майданчика. МАГАТЕ продовжує робити все можливе, щоб допомогти запобігти ядерній аварії. Я також закликаю всі сторони не вживати жодних дій, які можуть поставити АЕС під ще більшу загрозу", - наголосив Гроссі.

Роботу чотирьох головних насосів теплоносія одного з реакторів ЗАЕС - четвертого енергоблоку - було перервано на час відключення електроенергії. Наразі цей блок переводиться з напівгарячого стану в гарячий, щоб виробляти тепло і пару для майданчика і прилеглого міста Енергодар, де мешкає більшість співробітників станції. Решта п'ять реакторів залишаються в режимі холодного зупину.

Це було перше повне зовнішнє відключення електроенергії на ЗАЕС із 22 травня цього року.