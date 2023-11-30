Словаччина продовжить ембарго на зерно і розширить перелік забороненої сільгосппродукції з України

Словаччина продовжить ембарго на ввезення українського зерна з 1 січня 2024 року на невизначений термін, а також розширить перелік сільгосппродукції України, доступ для якої на внутрішній ринок країни буде закрито, повідомляє агентство ЕФЕ.

За даними агентства, яке посилається на заяву Мінсільгоспу Словаччини, наприкінці цього року спливає термін ембарго на ввезення до Словаччини українських товарів - пшениці, кукурудзи, буряків і насіння соняшнику. У Братиславі ухвалили рішення зберегти ці обмеження.

Крім цього, уряд країни вирішив розширити список української продукції, щодо якої з 1 січня 2024 року також діятиме заборона на ввезення, це ячмінь, пшеничне борошно, тростинний цукор, солод, соєві боби, мед, а також деякі інші товари.

Усі продукти, на які поширюються обмеження, можуть перетинати кордон країни тільки в запечатаному вигляді транзитом. Мета цих заходів - захист місцевих сільгоспвиробників.