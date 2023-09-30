Економіка

16:16 30.09.2023

"Укрнафта" з партнерами будує три нові свердловини на заході України

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"Укрнафта" з партнерами будує три нові свердловини на заході України

Державне ПАТ "Укрнафта" будує три нові свердловини на заході України як за допомогою власних бурових верстатів, так і залучаючи підрядників із відповідним досвідом, ідеться в пресрелізі компанії в суботу.

"Наразі монтується буровий верстат наших партнерів із ТОВ "БК "Горизонти", відібраних за прозорою тендерною процедурою. Спочатку цим обладнанням буритимуть свердловину №32, потім - №34 на Верхньомасловецькому родовищі", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Уточнюється, що мета свердловини №32 - розвідка покладів стрийських відкладів, а потім, залежно від геологічних результатів цієї свердловини, буритимуть №34, що має пройти глибше - до менілітових покладів.

Згідно з релізом, далі - спорудження ще однієї свердловини - №33 - теж до стрийських відкладів, але для цього вже буде використано інший буровий верстат.

Уточнюється, що власні бурові верстати компанії теж зайняті: два працюють над новими свердловинами на сході та заході, а ще один буритиме бічний стовбур - фактично нову свердловину в старій - на півночі України.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, володіє 87 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів, веде діяльність на сході та заході України. Наприкінці червня компанія оголосила тендер на спорудження трьох нахилених свердловин на Верхньомасловецькому родовищі очікуваною вартістю робіт - 184 млн грн (без ПДВ). Нові об'єкти мають бути прийняті в експлуатацію до 30 червня 2024 року. Нові свердловини мають відкрити перспективні поклади в межах відкритого 2000 року родовища. Загалом на Верхньомасловецькому родовищі планують побудувати чотири нові свердловини у 2023 році та ще п'ять - у 2024 році. Це будуть як похилі, так і горизонтальні свердловини.

"Укрнафта" 2023 року планує збільшити видобуток нафти на 5,8% (на 0,077 млн тонн) порівняно з минулим роком - до 1,447 млн тонн, газу - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.

Компанія також є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою зараз управляє Міноборони. У листопаді 2022 року директором компанії призначено Корецького.

Теги: #укрнафта #свердловини

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