DAI Global LLC надасть техпідтримку "Укрзалізниці" в розвитку експорту зерна

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) і девелоперська компанія DAI Global LLC, яка працює з міжнародними агенціями розвитку, підписали меморандум про реалізацію проєкту міжнародної технічної допомоги "Економічна підтримка України", який передбачає розвиток експорту українського зерна залізничним транспортом, повідомила пресслужба УЗ у п'ятницю.

"Наше спільне завдання - збільшення експорту зерна шляхом розроблення рішень, які допоможуть підвищити та продемонструвати ефективність і рентабельність залізничної експортної логістики України", - наголосив голова правління УЗ Євген Лященко.

Згідно з релізом, у меморандумі йдеться про підтримку в ремонті та відновленні вагонів-зерновозів (хоперів) і придбанні локомотивів, а також зменшення витрат на транспортування зерна через поліпшення транскордонного співробітництва, спільні дії, що зменшують витрати й підвищують ефективність зважування та сканування вантажів і вдосконалення перевантажувального обладнання.

Крім того, меморандумом передбачено надання комплексних послуг з проєктування та будівництва пріоритетних пунктів перетину кордону (ППК) та інші напрямки і проєкти, що дають змогу збільшити можливості експорту аграрної продукції.

У рамках проєкту, DAI Global, насамперед, працюватиме в сфері залізничного транспорту. Зокрема, йдеться про модернізацію інфраструктури пунктів перетину кордону, закупівлю маневрових локомотивів, обладнання для зважування та моніторингу перевезень вантажів із акцентом на зернові культури.

Також компанія сприятиме та надаватиме підтримку в залученні додаткового фінансування, зокрема від міжнародних фінансових організацій, для реалізації інфраструктурних проєктів.

Як повідомлялося, раніше у вересні УЗ домовилася про спільну роботу з розвитку інтермодального залізничного сполучення між Україною та Австрією з австрійською залізничною компанією Rail Cargo Austria.