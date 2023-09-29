Економіка

18:12 29.09.2023

Фінансування ЄБРР в Україні досягло EUR1,2 млрд у 2023 році

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Фінансування ЄБРР в Україні досягло EUR1,2 млрд у 2023 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який виділив Україні торік EUR1,7 млрд фінансування, від початку цього року надав ще EUR1,2 млрд і має намір зберегти високий рівень підтримки і надалі, повідомила президентка банку Оділь Рено-Бассо президенту Володимиру Зеленському, уряду й українському бізнес-співтовариству під час своєї третьої воєнної поїздки до Києва.

"Проходження цього рубежу підтверджує непохитну прихильність ЄБРР підтримці вашої країни. Наше партнерство також є свідченням стійкості та потенціалу економіки України, її фінансового та ділового секторів, а також мужності її підприємців і людей", - наведено її слова на зустрічі в п'ятницю з главою української держави в пресрелізі банку.

ЄБРР нагадав, що взяв на себе зобов'язання спрямувати щонайменше EUR3 млрд фінансування в реальну економіку України у 2022-2023 роках і відіграти ключову роль у майбутньому відновленні. Основну увагу банк приділяє підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленню інфраструктури, наданню торговельного фінансування та підтримці приватного сектору.

Крім переговорів із президентом Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, лідерка ЄБРР зустрілася з першою віцепрем'єркою - міністеркою економіки Юлією Свириденко; віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною; міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Андрієм Пишним.

Крім того, Рено-Бассо провела зустрічі з клієнтами та представниками банківського і ділового співтовариства, а також зі співробітниками офісу банку в Києві, де ЄБРР активізував свою присутність, зокрема й через візити на високому рівні для підтримки контактів із клієнтами та владою.

Банк нагадав, що якщо його початкові заходи були зосереджені на наданні екстреної ліквідності реальному сектору економіки, то наразі він дедалі більше уваги приділяє наданню фінансування для аварійного ремонту та відновлення інфраструктури, що зазнала нападу з боку Росії.

З цією метою банк зосередив зусилля на вдосконаленні автомобільних і залізничних маршрутів постачань в Україну і з неї, щоб подолати невизначеність щодо основних маршрутів судноплавства через порти Чорного моря, які постраждали від війни, зазначено в релізі. Зокрема, банк надав EUR182 млн на модернізацію ділянки дороги між Львовом у західній частині України та Равою-Руською на кордоні з Польщею. Це відповідає ініціативі "Європейські шляхи солідарності", спрямованій на розширення доступу до автомобільних і залізничних доріг, у яку ЄБРР також інвестує EUR300 млн.

Крім того, увагу було приділено підтримці торгівлі та розширенню доступу до фінансів для українських приватних компаній, насамперед малих і середніх підприємств. Банк має мережу з 14 партнерських фінансових установ (ПФУ) в Україні, які сприяють життєво важливому притоку фінансів у реальний сектор економіки. За допомогою цих інструментів і надання пріоритетних кредитних ліній Банк від початку війни підтримав торгівлю на суму понад EUR750 млн і нові кредити на суму понад EUR800 млн приватним компаніям, що працюють в агробізнесі та інших критично важливих секторах економіки України.

У пресрелізі наголошується, що на щорічних зборах ЄБРР у Самарканді 2023 року його керівники визнали, що для того, щоб банк міг продовжувати свою роботу в Україні у воєнний час і в період відновлення, буде потрібна додаткова підтримка акціонерів. Керівництво і рада директорів ЄБРР готують пропозицію про збільшення оплаченого капіталу для ухвалення остаточного рішення до кінця 2023 року.

Теги: #україна #єбрр #фінансування

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