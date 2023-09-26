Економіка

16:53 26.09.2023

ЄС дозволив Україні самостійно подавати заявки на розширення "коридорів солідарності"

2 хв читати
ЄС дозволив Україні самостійно подавати заявки на розширення "коридорів солідарності"

Євросоюз дозволив Україні самостійно подавати заявки на фінансування інфраструктурних проєктів із розширення основних експортних маршрутів ("коридорів солідарності"), повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Раніше Україна могла отримувати кошти від ЄС на модернізацію "коридорів солідарності" лише за умови участі в проєкті однієї з країн ЄС.

"Уперше Україна зможе подати заявку на фінансування інфраструктурних проєктів уздовж "коридорів солідарності", не потребуючи партнерів з ЄС. Вона може зробити це самостійно як рівноправний партнер у рамках Connecting Europe Facility (CEF). Україна може подати заявку на тих самих підставах, що й будь-яка інша держава-член ЄС", - пояснив єврокомісар із питань транспорту Адіной Велян, додавши, що ці можливості діють також для Молдови.

"Через заблоковані морські порти Україна потребує розвантаження автомобільних експортних шляхів. Ми працюємо над оновленням пунктів пропуску державного кордону та будівництвом нових. Дякуємо нашим партнерам за допомогу в подоланні труднощів з експортом важливих вантажів", - цитує пресслужба слова керівника Держагентства відновлення Мустафи Найєма.

У відомстві нагадали, що ще в травні 2022 року Єврокомісія оприлюднила комплекс заходів за ініціативою "Шляхи солідарності". Серед них - забезпечення КПП обладнанням та іншими технічними засобами й оновлення карт транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

У червні цього року Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі CEF, що давало змогу брати участь у конкурсах із розвитку транспортної інфраструктури спільно з партнерами держав-членів ЄС за фінансової підтримки ЄС.

У рамках програми CEF Агенція відновлення вже бере участь у спільних проєктах із Польщею, Угорщиною та Румунією. Ці проєкти спрямовані на поліпшення пропускної спроможності пунктів пропуску з країнами-членами ЄС.

 

Теги: #транспорт #зерно #єс #експорт #проекти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 26.09.2023
З Одеських портів новим коридором уже вийшли сім суден - ВМС ЗСУ

З Одеських портів новим коридором уже вийшли сім суден - ВМС ЗСУ

14:44 26.09.2023
Україна презентувала принцип верифікації українського зерна Вишеградській четвірці

Україна презентувала принцип верифікації українського зерна Вишеградській четвірці

13:30 26.09.2023
РФ і далі атакує мирних жителів України, безжально намагаючись зупинити постачання українського продовольства по всьому світу - посол США

РФ і далі атакує мирних жителів України, безжально намагаючись зупинити постачання українського продовольства по всьому світу - посол США

22:02 25.09.2023
Із теми експорту українського зерна в Європу прибираємо емоції - Зеленський

Із теми експорту українського зерна в Європу прибираємо емоції - Зеленський

15:29 25.09.2023
Експорт українського зерна "не ламає" польський ринок - KSE

Експорт українського зерна "не ламає" польський ринок - KSE

14:46 25.09.2023
Україна та Молдова зможуть претендувати на фінансування від ЄС інфраструктурних проєктів уздовж "шляхів солідарності"

Україна та Молдова зможуть претендувати на фінансування від ЄС інфраструктурних проєктів уздовж "шляхів солідарності"

12:56 24.09.2023
Польща допоможе Україні наростити експорт свого зерна на зовнішні ринки, але свій залишить закритим - Дуда

Польща допоможе Україні наростити експорт свого зерна на зовнішні ринки, але свій залишить закритим - Дуда

19:55 22.09.2023
На сьогодні є політконсенсус щодо відкриття переговорів для України про вступ до ЄС, але до цього рішення ще дуже багато кроків - Стефанішина

На сьогодні є політконсенсус щодо відкриття переговорів для України про вступ до ЄС, але до цього рішення ще дуже багато кроків - Стефанішина

18:36 22.09.2023
У ЄК з оптимізмом очікують врегулювання суперечки України із сусідами щодо сільгоспекспорту

У ЄК з оптимізмом очікують врегулювання суперечки України із сусідами щодо сільгоспекспорту

17:13 22.09.2023
УДП запустило пілот із транспортування зерна з Нижнього Дунаю до порту Констанца

УДП запустило пілот із транспортування зерна з Нижнього Дунаю до порту Констанца

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна презентувала принцип верифікації українського зерна Вишеградській четвірці

Уряд заборонив правоохоронцям втручатися в митний контроль товарів - Гетманцев

Україна залучила $100 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії

Зниження облікової ставки до 20% підтримали 9 членів КМП, ще 2 були за 19% - НБУ

Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку

ОСТАННЄ

УЗ із Фондом Говарда Баффета та World Central Kitchen запускає поїзд-кухню

Польська SKPL почне виконувати пасажирські рейси з України в жовтні, у листопаді буде запущено перший рейс чеського RegioJet

Вибух на магістральному газопроводі на Полтавщині не вплине на внутрішні поставки газу і транзит - ОГТСУ

Виробництво "Метінвестом" макетів військової техніки порівняли з провідними операціями армій США і Великої Британії з обдурювання ворога

Уряд заборонив правоохоронцям втручатися в митний контроль товарів - Гетманцев

Ощадбанк надав Novus 400 млн грн кредиту за "5-7-9"

Nestlé в Україні у 2024 р. планує зростання обсягів виробництва

Кредитори Eldorado.ua схвалили план реструктуризації боргу в 1 млрд грн

Україна залучила $100 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії

Дерегуляція і детінізація ринку торгівлі вживаних авто не спричинить зростання цін на них - офіційний автобізнес

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА