Виробництво "Метінвестом" макетів військової техніки порівняли з провідними операціями армій США і Великої Британії з обдурювання ворога

Одна з провідних газет Америки Financial Times порівняла виробництво гірничо-металургійною групою "Метінвест" макетів техніки для Збройних сил України з провідними операціями армій США і Великої Британії з обману ворога.

У матеріалі газети зазначається, що брак захисту для своїх промпідприємств фахівців групи наштовхнув на ідею створення фальшивої армії. "Метінвест" сподівається, що макети, які зараз виробляють для ЗСУ, спираючись на давню традицію імітації військової техніки, змусять росію витрачати дороговартісні ресурси на їхнє знищення.

"Коли почалося вторгнення, ми рили окопи за допомогою свого обладнання і будували укріплення навколо підприємств. Але у нас не було зброї", - згадує директор одного з підприємств "Метінвесту" на сході України, який спілкувався з Financial Times анонімно з міркувань безпеки.

"Ми використовували коробки, пластик і будь-які доступні тут матеріали, які могли знайти, щоб робити макети. У нас не було зброї, але ми створили враження, що наша армія велика і сильна, що ми готові до бою. І нам вдалося їх відлякати", - сказав він.

Топменеджери підприємства зрозуміли, що інженери "Метінвесту" можуть використовувати свої навички для створення реалістичних моделей зброї для української армії, щоб її боєздатність здавалася кращою, ніж до поставок у країну західного озброєння.

За півтора року "Метінвест" поставив українській армії понад 250 макетів техніки. Зараз компанія може виробляти 10-15 одиниць на місяць.

Як і справжнє озброєння, що використовується в Україні, фальшиві моделі постійно вдосконалюють. Виробники постійно оновлюють свої розробки та розширюють каталог, щоб відповідати потребам бійців, коли з'являться нові західні системи озброєння. Інші українські організації та військові частини також виготовляють муляжі, зокрема радянські танки, що перебувають на озброєнні української армії, та макети американських високомобільних артилерійських ракетних систем або HIMARS.

Працівники "Метінвесту" прагнуть максимальної автентичності, виготовляючи макети якомога дешевше. Компанія відточує свою майстерність, виготовляючи дедалі реалістичніші моделі радянських гаубиць Д-20, гаубиць М777 американського виробництва, українських радіолокаційних систем 35Д6М, радарів Lockheed Martin Sentinel A4, мінометних установок, української РЛС 35Д6М та багато іншого. Використовуються пластикові труби, піноблоки, вживані шини, дерево і метал. Макети радіолокаційних рефлекторів виготовлені з розрізаних бочок від другої за величиною російської компанії "ЛУКОЙЛ".

Муляжі мають бути досить легкими, щоб їх можна було легко транспортувати. І водночас достатньо реалістичними, щоб переконати російські війська, які використовують високотехнологічні дрони для розвідки українських позицій з повітря, що це справжні цілі.

Нещодавно розробники додали в макети гаубиць більше металу, що дає змогу матеріалу під час нагрівання імітувати теплове випромінювання реальної зброї, яка робить десятки пострілів за день, і яке можуть зафіксувати російські тепловізори.

У матеріалі констатується, що військові в усьому світі десятиліттями використовували муляжі, щоб обманювати ворогів на війні.

"Але (обман) набув нового значення у 20-му столітті, коли літаки, радіостанції та можливість пересуватися швидше кардинально підвищили швидкість проведення розвідки та виявлення сил противника", - передає видання слова генерал-майора австралійської армії у відставці та військового аналітика Міка Раяна.

За його словами, під час виведення союзників із Галліполі наприкінці 1915 року застосували масштабний план обману, який тривав багато тижнів, щоб переконати турків, що австралійські, британські та інші війська залишаються на півострові. "Усі сили відійшли, а турки не помітили. Це дозволило союзникам уникнути втрат", сказав Раян.

Можливо, найкращий приклад - масштабна програма напередодні операції "Нептун", яка мала на меті обдурити німців щодо місця і часу початку вторгнення в Європу.

"Програма включала будівництво бутафорських таборів і обладнання в Англії, створення фальшивих радіомереж, публікацію неправдивих історій у газетах і призначення фальшивих командирів на чолі міфічної армії під назвою "Перша група армій США", додав Раян.

Financial Times нагадує, що зовсім недавно іракці використовували бутафорську зброю в 1991 році, щоб заплутати американську повітряну кампанію. Югославські війська в Косово скористалися грубо виготовленою фальшивою артилерією з дерева і пластикових труб, щоб обдурити пілотів НАТО. Тим часом Вірменія обдурила азербайджанську армію розфарбованими моделями зенітно-ракетних комплексів під час конфлікту в Нагірному Карабасі 2020 року. росія також володіє арсеналом муляжів, що складається з надувних винищувачів МіГ-31, ракетних систем С-300 і бойових машин.