Економіка

19:07 25.09.2023

Ощадбанк надав Novus 400 млн грн кредиту за "5-7-9"

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Ощадбанк надав Novus 400 млн грн кредиту за "5-7-9"

Державний Ощадбанк у рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" надав на рік відновлювану кредитну лінію мережевому рітейлеру Novus на суму 400 млн грн, ідеться в пресрелізі фінустанови в понеділок.

"(...) Торговельні мережі, тим паче такі великі, як NOVUS, – це вагомий інструмент забезпечення доступності продовольчих товарів споживачеві, тому їх фінансування є одним із наших пріоритетів під час війни", - наводяться в релізі слова заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес, Юрія Каціона.

Зазначається, що це друга кредитна угода держбанку з Novus від початку повномасштабної війни. Перший договір було укладено в липні 2022 року на суму 500 млн грн також строком на один рік.

Цільове призначення обох договорів - поповнення обігових коштів.

Як зазначили в Ощадбанку, Novus є найбільшим клієнтом банку за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Уряд України 15 вересня повідомив про перегляд умов програми "5-7-9", зокрема, про підвищення ставки за кредитами на поповнення обігових коштів до 13% річних.

Ощадбанк з лютого минулого року уклав кредитні договори з чотирма торговельними мережами продовольчого ритейлу на загальну суму понад 2 млрд грн.

ТОВ "Новус Україна" створено у 2008 році, того самого року відкрито перший супермаркет Novus у країні. Розвитком мережі супермаркетів Novus опікується компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом та нині покійним Ігорем Беззубом.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на липень 2021 року, власником із часткою 100% у статутному капіталі ТОВ було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначені Марина Познякова, Агне Рузгіене, Раймондас Туменас.

Станом на липень 2022 року в Україні налічувалося понад 80 супермаркетів Novus і 14 магазинів біля дому "Мі Маркет". Згідно з інформацією на сайті Novus, загальна площа торговельних комплексів становить понад 170 тис. кв. м, у мережі працюють близько 4500 співробітників.

За даними Нацбанку України, на 1 липня 2023 року Ощадбанк за розміром активів посідав друге місце (324,74 млрд грн) серед 65 банків, що діяли в країні, і перше - за кількістю відділень на території країни (1183).

Теги: #кредит #ощадбанк #novus

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