Економіка

19:25 24.09.2023

Прибуток українських банків за 8 міс.-2023 сягнув рекордних 95 млрд грн

2 хв читати
Прибуток українських банків за 8 міс.-2023 сягнув рекордних 95 млрд грн

Прибуток активних українських банків у січні-серпні 2023 року становив 95,1 млрд грн, що в 11,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (8,4 млрд грн), йдеться в інформації Національного банку України (НБУ).

Досягнутий показник є рекордно високим за всю історію: до цього найвищим за 8 міс. був чистий прибуток банків у довоєнному 2021 році - 45,6 млрд грн порівняно з 32,6 млрд грн у 2020 році та 44,3 млрд грн - у 2019 році.

Водночас прибуток банків за серпень цього року скоротився до 11,9 млрд грн із 15,5 млрд грн у липні - це лише п'ятий за величиною місячний показник цього року.

Чисті процентні доходи банків за 8 місяців 2023 року становили 129,3 млрд грн, збільшившись до 8 місяців минулого року на 40,8%, чисті комісійні - 33,4 млрд грн (+14,1%).

Порівняно з попереднім місяцем чисті процентні доходи банків збільшилися лише на 1% - до 17,91 млрд грн, а чисті комісійні - на 2,1%, до 3,92 млрд грн.

Скорочення прибутку в серпні багато в чому пов'язане зі зростанням відрахувань у резерви в 5,3 раза - до 1,62 млрд грн, інших операційних витрат на 24,2% - до 1,47 млрд грн, а також податку на прибуток - на 37,8%, до 2,65 млрд грн.

Загалом за 8 місяців цього року відрахування в резерви становили 6,5 млрд грн, тоді як за 8 місяців минулого року - 89,4 млрд грн, податок на прибуток - відповідно 17,0 млрд грн і 3,8 млрд грн.

Як повідомлялося, українські банки 2022 року скоротили чистий прибуток у 3,1 раза - до 24,716 млрд грн порівняно з 77,376 млрд грн 2021 року.

Мінфін, Нацбанк і профільний парламентський комітет наразі припускають тимчасово підвищити ставку податку на прибуток банків удвічі - до 36%. За оцінками голови НБУ Андрія Пишного, це дасть змогу за два роки отримати сумарно понад 20 млрд грн.

Водночас в Асоціації українських банків вважають, що зі зниженням облікової ставки, яке розпочалося наприкінці липня, коли НБУ опустив її до 22% з 25%, і продовжилося у вересні - до 18%, прибутковість банківської системи буде зменшуватися.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

 

 

Теги: #банки #статистика #прибуток

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:47 16.09.2023
Кількість перетинів кордону на виїзд із України перевищила кількість перетинів на в'їзд на 14 тис. за тиждень

Кількість перетинів кордону на виїзд із України перевищила кількість перетинів на в'їзд на 14 тис. за тиждень

18:36 15.09.2023
Чистий прибуток Укрексімбанку за 8 міс.-2023 перевищив 3 млрд грн

Чистий прибуток Укрексімбанку за 8 міс.-2023 перевищив 3 млрд грн

20:34 10.09.2023
Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у липні зросла майже на 50 тис.

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у липні зросла майже на 50 тис.

21:25 04.09.2023
Держборг України в серпні зріс на 3,1%

Держборг України в серпні зріс на 3,1%

14:56 30.08.2023
"Vodafone Україна" в I пів.-2023 збільшила чистий прибуток у 3,4 раза

"Vodafone Україна" в I пів.-2023 збільшила чистий прибуток у 3,4 раза

13:01 30.08.2023
"Нова пошта" збільшила чистий прибуток у I пів.-2023 майже вп'ятеро

"Нова пошта" збільшила чистий прибуток у I пів.-2023 майже вп'ятеро

17:32 29.08.2023
"Енергоатом" у I пів.-2023 отримав 68 млрд грн доходу - віцепрезидент компанії

"Енергоатом" у I пів.-2023 отримав 68 млрд грн доходу - віцепрезидент компанії

13:33 28.08.2023
Законопроєкт про 5% податок на чистий процентний дохід банків зареєстровано у ВР

Законопроєкт про 5% податок на чистий процентний дохід банків зареєстровано у ВР

20:35 25.08.2023
Прибуток українських банків за 7 міс.-2023 сягнув рекордних 83,2 млрд грн - член ради НБУ

Прибуток українських банків за 7 міс.-2023 сягнув рекордних 83,2 млрд грн - член ради НБУ

19:34 25.08.2023
Фінкомітет Ради пропонує додатковий податок на банки близько 10 млрд грн на рік - Гетманцев

Фінкомітет Ради пропонує додатковий податок на банки близько 10 млрд грн на рік - Гетманцев

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Депопуляція є неминучим сценарієм для України

Зростання ВВП України у II кв.-2023 проти II кв.-2022 становило 19,5% - Держстат

ЄК виплатила Україні чергові EUR1,5 млрд із пакета макрофінансової допомоги в EUR18 млрд - комюніке

Україна отримала черговий грант на $1,25 млрд від США через Світовий банк

"Нафтогаз" здійснив виплати за реструктурованими євробондами 2022/2026 - голова НАК

ОСТАННЄ

Депопуляція є неминучим сценарієм для України

Мінекономіки очікує до кінця 2023 року 7 проєктів страхування військових ризиків від MIGA і DFC

"Укрзалізниця" через відмову страховиків впровадила безкоштовну "Лікарняну касу" для співробітників

Промвиробництво в Україні за 6 міс.-2023 знизилося на 2,9% – Держстат

Девелопери житла адаптують соцінфраструктуру до підвищених вимог інклюзивності та енергобезпеки

"Укрнафта" забезпечила 17,5% рентної плати в Україні в серпні

Зростання ВВП України у II кв.-2023 проти II кв.-2022 становило 19,5% - Держстат

Втрати держбюджету України від тіньового ринку тютюнових виробів у 2023 р. можуть сягнути 22 млрд грн - дослідження

Кабмін передав Міненерго повноваження з управління ОГТСУ - депутат

Засідання комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України відбудеться 26 вересня - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА