Економіка

16:36 24.09.2023

Мінекономіки очікує до кінця 2023 року 7 проєктів страхування військових ризиків від MIGA і DFC

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Мінекономіки очікує до кінця 2023 року 7 проєктів страхування військових ризиків від MIGA і DFC

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку до кінця року може здійснити три проєкти страхування військових ризиків в Україні, а Корпорація міжнародного фінансування США (DFC) - чотири, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з представленою нею презентацією на Регіональному економічному форумі в Києві цього тижня, у випадку MIGA йдеться про проєкти міжнародних інвесторів, тоді як DFC може працювати і з українськими інвесторами.

Уточнюється, що MIGA страхує такі інвестиційні ризики, як політичні, неконвертованості валюти та експропріації, а DFC також надає послуги торговельного фінансування та гарантії кредитного портфоліо.

Зазначається, що MIGA застрахувала військові ризики на $143 млн у фінансовому секторі та $14 млн у реально секторі економіки.

Свириденко додала, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) також створює фонд на EUR200 млн, участь у якому підтвердили 8 фондів, що страхуватиме від воєнних ризиків товари в дорозі та на зберіганні як іноземних, так і українських інвесторів, а також надаватиме торговельне фінансування та гарантії під нього.

Згідно з презентацією, про військове страхування інвестиційних ризиків для своїх резидентів уже заявили національні експортно-кредитні агентства (ЕКА) Японії, Німеччини, Франції, Італії, Швеції та Великої Британії.

Крім того, польське експортно-кредитне агентство KUKE пропонує як міжнародним, так і українським інвесторам військове страхування торговельних, майнових та інвестиційних ризиків, ідеться в презентації.

Перша віцепрем'єр зазначила, уряд очікує на ухвалення в другому читанні законопроєкту №9015 щодо розширення мандата українського ЕКА на страхування військових ризиків.

Серед проблем у створенні інфраструктури військових ризиків Свириденко вказала на відсутність достатньої кількості проєктів і заявників, низьку синергію, неоднозначні критерії прийнятності.

Теги: #страхування #мінекономіки #свириденко

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