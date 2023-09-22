Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro - Шмигаль

Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. Зокрема, розробляємо механізм компенсації аграріям і стратегічним підприємствам витрат на розмінування. Створюємо прозорий ринок послуг з розмінування. Якщо аграрна чи інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу й відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, тоді держава буде повністю або частково компенсувати витрати", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, такий підхід має суттєво прискорити процес очищення земель там, де це можливо.

"У проєкті бюджету на 2024 рік ми заклали 2 млрд грн на гуманітарне розмінування. Пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже відбувся у Житомирській області. Держава заощадила 100 тис. грн бюджетних коштів.

"Також у середині жовтня в Хорватії плануємо провести Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування України, за результатами якої очікуємо залучення додаткових фінансових ресурсів від донорів на цей напрям", - підсумував він.