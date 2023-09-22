Економіка

12:07 22.09.2023

Сольський: Зернова суперечка - перша, але не остання економічна дискусія при вступі України до ЄС

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Сольський: Зернова суперечка - перша, але не остання економічна дискусія при вступі України до ЄС

Кількість економічних дискусій із наближенням вступу України до ЄС зростатиме, і точитимуться вони здебільшого навколо сільського господарства, оскільки 40% законодавчих норм, що потребують гармонізації, стосуються саме агросектору, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

"Потрібно розуміти, що з наближенням до (вступу України - ІФ-У) до Європейського Союзу у нас кількість економічних дискусій зростатиме. Потрібно виробляти імунітет до них, бути розумними та прагматичними", - сказав він в ефірі марафону "Єдині новини".

Міністр також зазначив, що цього року Україна отримала від ЄС список законодавчих норм, які потрібно підготувати та змінити, і 40% з усього, що необхідно адаптувати для вступу в ЄС, пов'язано саме з сільським господарством і продуктами харчування.

При цьому Сольський наголосив, що останніми місяцями Україна вперше зіткнулася з необхідністю обстоювати свою економічну позицію перед сусідніми державами. "Це перша, але не остання економічна дискусія", - додав він.

Міністр наголосив також, що зернова суперечка із сусідніми країнами - це перший прецедент для України, який викликав таку емоційну реакцію в українського суспільства і політиків.

"Пропоную ставитися до цього так, немов ми зробили пів кроку до останньої лінії перед вступом до Європейського Союзу. Коли ми станемо членом Євросоюзу, так буде завжди. Це нормально за правилами Євросоюзу. Це демократичне об'єднання (...) Це такий процес, який ми ще, очевидно, неодноразово переживемо", - заявив очільник Мінагрополітики.

Відповідаючи на запитання про можливе загострення емоцій навколо українського аграрного експорту під час вступу до ЄС, Сольський висловив думку, що однозначно такі дискусії будуть, але "боятися їх не варто, а треба одразу готуватися, чогось навчатися і на щось зважати".

За словами міністра, робота на рівні Європейської Комісії протягом півроку продемонструвала, що в цьому об'єднанні регулярно проводяться зустрічі аграрних міністрів, на яких постійно відбуваються дискусії.

"Кожна держава має своїх фермерів, має своїх переробників, свої інтереси, які вважає національними. Вони іноді суперечать думці інших членів Європейського Союзу. (...) Якщо ми хочемо бути членом Євросоюзу, потрібно бути готовими публічно, а десь - не публічно захищати свої інтереси", - пояснив міністр.

Як повідомлялося, протягом тижня Сольський провів телефонні переговори з аграрними міністрами Румунії, Болгарії, Словаччини, Угорщини та Польщі, під час яких обговорювалися деталі запровадження посиленого контролю за експортом українських пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи в ці країни після скасування Європейською Комісією обмежувальних заходів. Україна зобов'язана надати сусіднім державам письмові роз'яснення реалізації запропонованих процедур. Наступного тижня переговори триватимуть.

Теги: #зерно #суперечка #сольський

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