Інтерфакс-Україна
Події
10:46 11.06.2025

Маск: Я шкодую про деякі свої дописи про президента Трампа

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Маск: Я шкодую про деякі свої дописи про президента Трампа
Фото: AP

Американський мільярдер Ілон Маск шкодує з приводу публічної суперечки з президентом США Дональдом Трампом та визнає, що деякі його висловлювання "зайшли занадто далеко".

"Я шкодую про деякі свої пости про президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли занадто далеко", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

Як повідомлялося, минулого тижня Маск опублікував серію повідомлень у соцмережі X. У своїх постах бізнесмен, зокрема, заявив, що Трамп не виграв би вибори без його підтримки. Маск також відповів "так" на повідомлення, автор якого закликав оголосити Трампу імпічмент. Крім того, Маск звинуватив Трампа у зв'язках із Джеффрі Епштейном, якого підозрюють у злочинах сексуального характеру, зокрема за участю неповнолітніх. Крім того, Маск натякав на необхідності створення нової політичної сили, що представлятиме середній клас.

У вихідні Трамп заявив, що їхні дружні стосунки з Маском завершено, а також сказав, що Маск матиме "серйозні наслідки", якщо фінансуватиме кандидатів від Демократичної партії.

Також повідомлялося, що представники Трампа та Маска провели телефонну розмову, після чого обмін різкими висловлюванням у соцмережах припинився.

У свою чергу фінансові аналітики, зокрема, Baird Equity Research погіршили рекомендацію для акцій Tesla Inc. до "нейтрально" з "вище за ринок", відзначивши наявність "безлічі приводів" для занепокоєння. Прогнозна ціна Baird для акцій Tesla становить $320. З початку поточного року папери виробника електромобілів подешевшали майже на 30%. Аналітики також попереджали, що конфлікт Маска з Трампом "додає невизначеності". "Хороші стосунки з Трампом були позитивним фактором, однак нинішня ситуація додає невизначеності та змушує замислитися щодо можливої шкоди бренду Tesla", - йдеться в огляді Baird. Папери Tesla на початку тижня продовжили втрачати у ціні, зокрема у понеділок здешевшали на 2,3%.

Теги: #суперечка #маск #трамп

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