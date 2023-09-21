Польща сподівається, що Україна не запроваджуватиме ембарго на польські фрукти та овочі - міністр

Польща сподівається, що Україна не запроваджуватиме ембарго на польські фрукти та овочі, оскільки це невиправдано погіршить ситуацію, заявив міністр сільського господарства Роберт Телюс.

"Ми не маємо підтвердження того, що Україна запровадить обмеження на імпорт фруктів або овочів, про що заявив представник українського уряду в заявах для ЗМІ. Хороша новина в тому, що сьогодні у своїй заяві він зосереджений на пошуку угоди. Ми сподіваємося, що такого ембарго не буде, оскільки це буде непотрібна ескалація", - навело його слова польське видання pap.pl.

Міністр нагадав, що Польща дотримується думки, що зерно з України має надходити до країн, куди його було відправлено до початку російської агресії, зокрема до країн, які найбільше цього потребують, а не на ринки сусідніх країн ЄС.

Водночас він наголосив, що транзит зерна територією Польщі відбувається без перебоїв.

"Ми відзначаємо зростання транзитних перевезень українських товарів через Польщу. Порівняно з лютим транзитні перевезення зерна збільшилися вдвічі й у червні сягнули 260 тис. тонн", - уточнив Телюс.

"Наші дії спрямовані на організацію торгівлі і не спрямовані проти будь-кого", - акцентував міністр і додав, що ЄС має створити правові, фінансові та інфраструктурні інструменти, щоб українська продукція прямувала до країн, куди вона прямувала до війни.

"Ці інструменти та механізми не можуть бути ситуативними. Нам потрібні довгострокові рішення, зокрема й після очікуваного вступу України до ЄС", - наголосив Телюс.

Як повідомлялося, Єврокомісія 2 травня запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку і шкодить фермерам. 5 червня обмежувальні заходи було пролонговано до 15 вересня.

Після зняття обмежень на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок борошна і круп. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.