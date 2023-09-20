"Нафтогаз" здійснив виплати за реструктурованими євробондами 2022/2026 - голова НАК

"Нафтогаз України" здійснив необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/2026 відповідно до умов реструктуризації, повідомив глава НАК Олексій Чернишов.

"Ми здійснили необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації. Таким чином, сьогодні "Нафтогаз" вийшов із дефолту!", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

"Філософія групи "Нафтога" - бути надійними на всіх операційних рівнях. Ми й надалі будемо підтверджувати свою надійність партнерам", - додав Чернишов.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розпорядженням №554-р від 24 червня 2023 року погодив умови реструктуризації єврооблігацій "Нафтогазу".

"Нафтогаз" 28 липня 2023 року отримав згоду інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року і в листопаді 2026 року. У випадку облігацій-2022 кворум на зборах становив 87,72%, кількість голосів "за" - 100%, облігацій-2026 - відповідно 91,33% і 99,72%.

Раніше глава НАК зазначав, що після завершення процесу реструктуризації компанія отримає можливість залучати фінансові ресурси на міжнародних ринках капіталу для реалізації інвестиційних проєктів групи.