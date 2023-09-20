Аргументи торгпреда України вагомі, Польща готова до переговорів - міністр сільського господарства

Аргументи заступника міністра економіки - торгового представника України Тараса Качки заспокоїли міністра сільського господарства Польщі, і він готовий до спілкування з Україною. Польська сторона хоче знайти рішення, яке захистить польських фермерів і допоможе Україні, заявив Роберт Телуш польському виданню рар.pl.

Раніше в інтерв'ю польській газеті "Речь Посполита" торгпред України дав зрозуміти, що Україна запровадить ембарго на польську цибулю, помідори, капусту і яблука. В ефірі RMF24 Качка пояснив, що введення Україною ембарго є останнім пунктом плану дій, і Україна сподівається, що воно не буде реалізовано. Пріоритет України - досягнення угоди з Польщею.

Телуш наголосив, що польська сторона готова знайти вирішення проблеми, пов'язаної із зерном з України.

"Ми чекаємо таких переговорів і готові до того, щоб такі переговори відбулися", - сказав він і додав, що Польща відкрита для пошуку рішення, яке убезпечить польський ринок, захистить його і допоможе Україні", - запевнив він.

"Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він має бути транзитним, а не за рахунок польських фермерів. Виступ міністра Качки був для мене якимось заспокоєнням і розрядкою атмосфери, яка нагніталася два-три дні. Думаю, Україна переглянула свою думку, яку озвучувала раніше", - зазначив Телуш.

Він висловив думку, що це "рух у правильному напрямі для пошуку спільного рішення".

Телуш також звернув увагу на те, що список продуктів, заборонених до ввезення в конкретні країни, має бути гнучким. Як приклад він навів Болгарію, якій необхідний український соняшник і може імпортуватися країною.

"Це має бути рішенням на рівні ЄС", - резюмував польський міністр.

Як повідомлялося, Єврокомісія 2 травня запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку і шкодить фермерам. 5 червня обмежувальні заходи було пролонговано до 15 вересня.

Після зняття обмежень на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина і Словаччина ввели односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок борошна і круп. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.