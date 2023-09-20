Економіка

11:31 20.09.2023

"НоваПей Кредит" здійснює третій випуск облігацій на 100 млн грн

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"НоваПей Кредит" здійснює третій випуск облігацій на 100 млн грн

Кредитна установа ТОВ "НоваПей Кредит", що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, зареєструвала в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) випуск відсоткових облігацій серії "C" на 100 млн грн.

Згідно з інформацією в проспекті емісії, цей випуск облігацій має термін обігу два роки замість трьох років у двох попередніх випусках і виплату купона щокварталу, тоді як у випусках "A" і "B" виплату відсотків передбачено наприкінці обігу.

Відсоткову ставку визначено на рівні 20% річних, як і в попередніх серіях, однак лише на перший рік обігу, тоді як на другий рік її буде визначено додатково, але не вище за дворазову облікову ставку, та оголошено до 4 вересня 2024 року.

Проспект передбачає можливість пред'явлення облігацій до викупу з 14 до 19 вересня 2024 року за номіналом.

Як і у двох попередніх серіях, випускають 100 тис. облігацій номіналом 1000 грн.

Зазначено, що 20% залучених коштів планується спрямувати на кредитування юридичних осіб, а 80% - фізичних.

Дата початку публічної пропозиції 22 вересня 2023 року, закінчення - 21 вересня 2024 року.

Компанія зазначає, що не користується послугами андерайтера, а облігації розміщуватиме через фондову біржу ПФТС.

Як повідомлялося, раніше цього року "НоваПей Кредит" розмістила два випуски трирічних облігацій по 100 млн грн.

У першому кварталі 2023 року "НоваПей Кредит" збільшила статутний капітал на 120 млн грн - до 175 млн грн. Власником компанії з часткою 100% залишилося ТОВ "НоваПей", а бенефіціарами - власники групи компаній "Нова пошта" В'ячеслав Клімов і Володимир Поперешнюк.

Компанія завершила перше півріччя 2023 року з чистим прибутком 17,34 млн грн, тоді як аналогічний період 2022 року - із чистим збитком 6,04 млн грн. Її виручка зросла в 2,9 раза - до 31,75 млн грн.

Теги: #облігації #novapay #новапей_кредит

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