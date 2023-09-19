Економіка

19:16 19.09.2023

Глобальний борг у I півріччі 2023 року сягнув рекордних $307 трлн

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Глобальний борг у I півріччі 2023 року сягнув рекордних $307 трлн

Глобальний розмір боргу в першому півріччі 2023 року сягнув рекордних $307 трлн, пише Financial Times із посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів (Institute of International Finance, IIF).

Загальний розмір боргу, включно із зобов'язаннями держав, компаній і домогосподарств, у перші шість місяців року зріс на $10 трлн, оновивши встановлений на початку 2022 року попередній максимум.

Світовий борг як відсоток від ВВП у січні-червні збільшився на 2 процентні пункти, до 336%. Рекорд становить 360% і був зафіксований у період пандемії коронавірусу.

Теги: #рекорд #борг #світ

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