Економіка

16:32 19.09.2023

"Укрзалізниця" прогнозує вихід на беззбитковість і прибуток за підсумками 9 місяців і 2023 р.

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"Укрзалізниця" прогнозує вихід на беззбитковість і прибуток за підсумками 9 місяців і 2023 р.

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) виходить на прибуток за підсумками січня-вересня поточного року, а також завершить 2023 рік без збитків із невеликим прибутком, повідомив голова правління УЗ Євген Лященко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми подали чергові зміни до фінплану, в яких чітко зазначено, що за підсумками 2023 року ми вийдемо на прибуток. Від реалізації металобрухту на експорт ми планували отримати у 2023 році 308 млн грн, а у 2024 році – 887 млн грн чистого фінансового результату. Запланований додатковий дохід у 2023 році (від продажу брухту - ІФ-У) ми вже точно не отримаємо, також під загрозою додаткові надходження від експорту металобрухту у 2024 році", - сказав Лященко.

За його словами, зміни до фінплану, які передбачали невеликий прибуток, були подані ще у травні.

"Зараз УЗ беззбиткова. Згідно з нашими прогнозами, за дев'ять місяців буде прибуток", - сказав голова правління УЗ.

Лященко не уточнив розміру очікуваного прибутку.

Він також уточнив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити план виходу на беззбитковість під час доопрацювання фінансового плану на поточний рік.

За словами Лященка, фінплан на 2024 рік також уже подано, і в ньому одна зі складових очікуваних надходжень, зокрема, - й від продажу металобрухту. В ньому також передбачено невеликий прибуток.

На початку року АТ "Укрзалізниця" (УЗ) подала фінплан на 2023 рік, який через велике соціальне навантаження й обмеження вантажоперевезень передбачав збиток 20,2 млрд грн порівняно з очікуваним чистим збитком 10,8 млрд грн за підсумками 2022 року.

Теги: #укрзалізниця

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