Економіка

16:06 19.09.2023

"Київтеплоенерго" готує найбільшу котельню Дніпровського району до зими

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"Київтеплоенерго" готує найбільшу котельню Дніпровського району до зими

У Дніпровському районі столиці комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго" продовжує підготовку одного з найбільших теплоджерел до опалювального сезону.

"Ця котельня забезпечує теплом і гарячою водою Райдужний масив і більшу частину Воскресенки. А це, зокрема, 127 багатоквартирних будинків", - повідомила компанія в телеграм-каналі у вівторок.

Як поінформували в КП, велику увагу енергетики приділяють очищенню води, оскільки звичайна вода непридатна для використання в парових і водогрійних котлах. Солі, які містяться в ній, сприяють утворенню накипу, що знижує продуктивність і термін експлуатації систем живлення та котлів.

"Щоб уникнути аварійних ситуацій і збільшити термін експлуатації обладнання та теплової мережі, на теплоджерелі триває заміна індикаторних пластин для контролю режиму роботи хімводоочищення", - пояснили в "Київтеплоенерго".

Паралельно триває ремонт трубопроводу водогрійного котла. Під час перевірки тут було виявлено пошкоджену ділянку, яку одразу ж замінили. Також працівники теплоджерела перевірили щільність головних засувок теплових мереж і там, де необхідно, проводять відповідні ремонти.

Крім того, енергетики посилили фундамент під електродвигуном вентилятора та замінили металоконструкції для його кріплення. Своєю чергою електрослюсарі перекладають кабелі, що передають на щит управління параметри роботи пальників водогрійного котла.

Компанія здійснює всі роботи на теплоджерелі самостійно, без залучення підрядних організацій.

"Наразі на теплоджерелах Києва завершується ремонтна кампанія. Тут проводять діагностику, обслуговування та ремонт водогрійних котлів, ремонтують системи горіння, перевіряють стан газо- й теплопроводів, димових труб, насосного та іншого обладнання, що працює для генерації й транспортування тепла", - підсумували в "Київтеплоенерго".

 

Теги: #київтеплоенерго

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