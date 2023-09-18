Економіка

15:41 18.09.2023

У межах "єВідновлення" компенсуватимуть ремонти, зроблені власним коштом - Олена Шуляк

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У межах "єВідновлення" компенсуватимуть ремонти, зроблені власним коштом - Олена Шуляк

Законопроєкт №10063, що передбачає грошову компенсацію за ремонт пошкодженого житла, який громадяни зробили власним коштом, зареєстровано у Верховній Раді.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Ми постійно вдосконалюємо "єВідновлення". Зокрема президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження компенсацій за ремонти, зроблені власним коштом. Але почати виплачувати такі компенсації ми можемо тільки після внесення відповідних змін до закону №2923-IX, який регулює порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії", - прокоментувала вона ситуацію агентству "Інтерфакс-Україна".

Шуляк наголосила, що запит на таку компенсацію був давно, адже серед постраждалих багато людей, які виконували ремонт житла самотужки для того, щоб у ньому можна було хоч якось жити або щоб воно не зруйнувалося ще більше. Такі громадяни також мають право на компенсацію.

Водночас нардепка наголосила на необхідності подальшого вдосконалення програми "єВідновлення" за участю громад.

"Із цією метою ми проводитимемо публічні консультації, в яких громади зможуть озвучити реальні потреби у відновленні. Перша відбудеться вже 20 вересня. Наша мета - дослухатися до всіх", - зазначила Шуляк.

Як повідомлялося, станом на середину вересня в межах першого етапу державної програми "єВідновлення" українцям було виплачено понад 1 млрд грн. Ідеться про компенсації за ремонт квартир і будинків, сума відновлення яких не перевищує 200 тис. грн. Загалом кошти на ремонт пошкоджених обстрілами будинків і квартир уже отримали 12,146 тис. заявників. Загалом їх кількість становить понад 41 тис. осіб.

Теги: #відновлення #шуляк #євідновлення

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