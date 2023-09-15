Економіка

18:36 15.09.2023

Чистий прибуток Укрексімбанку за 8 міс.-2023 перевищив 3 млрд грн

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Чистий прибуток Укрексімбанку за 8 міс.-2023 перевищив 3 млрд грн

Фінансовий результат державного Укрексімбанку за січень-серпень цього року становив понад 3 млрд грн, зокрема за серпень банк отримав 747 млн грн прибутку.

"З початку року Укрексімбанк заробив для держави більше ніж 3 млрд грн (операційний результат до витрат та резервів більше ніж 4 млрд грн)", - йдеться в повідомленні фінустанови на її сайті в п'ятницю.

Укрексімбанк зазначив, що з початку року структура операційного результату - 56% процентний і 44% непроцентний дохід, що свідчить про виваженість та збалансованість його політики.

Держбанк також зазначив, що на середину цього року посідав перше місце на ринку за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб (понад 74,6 млрд грн) та за обсягом коштів клієнтів - юридичних осіб (понад 141,9 млрд грн), а також був лідером за кредитним портфелем програм міжнародних фінансових організацій (6 млрд грн).

За даними Національного банку України (НБУ), Укрексімбанк на кінець червня 2023 року за величиною активів (279,1 млрд грн) був третім банком в Україні, перше півріччя він завершив із чистим прибутком 1,98 млрд грн.

Теги: #прибуток #укрексімбанк

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