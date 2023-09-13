"Епіцентр" фіксує зростання попиту на генератори та зарядні станції

Продаж генераторів у мережі торговельних центрів "Епіцентр" у серпні зріс на 80% порівняно з аналогічним періодом минулого року, портативних зарядних станцій - у 25 разів, повідомили у пресслужбі мережі.

Згідно з повідомленням, найбільший попит у покупців мають побутові бензинові генератори та агрегати потужністю 2,5-3 кВт. При цьому в поточному році усемеро зріс продаж і більш потужних генераторів на 4,5-5 кВт.

Незважаючи на зростання попиту, значного дефіциту такої продукції не очікується, вважають в "Епіцентрі". Крім того, ціни сьогодні значно нижчі, ніж у минулий осінньо-зимовий період, коли на подорожчання впливав дефіцит товару і проблеми з логістикою.

"Навесні цього року, коли в Україну почали надходити прямі поставки з Китаю і ринок наситився товаром, ціни також суттєво впали і залишаються стабільними навіть зараз, коли ми знову фіксуємо зростання продажу. Враховуючи насиченість ринку товаром, вважаємо, що зараз передумови для суттєвого зростання цін на енергогенерувальні товари в Україні відсутні. Проте в умовах повномасштабної війни ситуація в країні може швидко змінюватися", - процитовано в повідомленні директорку напряму "Автогрупа та інструменти" мережі "Епіцентр" Ольгу Ющенко.

У компанії також констатують збільшення обсягів реалізації сушарок для фруктів і овочів, що може свідчити про бажання українців зробити запас продуктів харчування тривалого зберігання.

Також з похолоданням очікується зростання продажу електроковдр за прикладом минулого року, наголошується в повідомленні.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин з маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів INTERSPORT, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі дощенту знищено.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).