Економіка

12:21 11.09.2023

Мінфін України сподівається на $3,3 млрд від США у 2023 р. і $12-14 млрд у 2024 р.

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Мінфін України сподівається на $3,3 млрд від США у 2023 р. і $12-14 млрд у 2024 р.

Міністерство фінансів України сподівається на ухвалення проміжного бюджету США найближчим часом й отримання до кінця поточного року ще $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

У кулуарах зустрічі Європейської Бізнес Асоціації "EBA Global Outlook: Нова економіка України" в Києві в понеділок він зазначив, що у 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету на рівні цього року.

"Не менше, ніж цього року: десь від $12 млрд до $14 млрд. Це те, що ми розробляємо", - сказав міністр.

Однак, за його словами, поки що зберігається багато невизначеності в цьому питанні.

"Сподіваємося, що як і 2023 року, так і 2024 року США будуть разом із нами", - підсумував Марченко, виступаючи перед асоціацією.

Він знову зазначив, що видатки держбюджету-2024 будуть не нижчими, ніж цього року, зокрема на оборону, а отже, і зовнішнє фінансування необхідне на рівні, не нижчому за цей рік - $42 млрд.

Глава Мінфіну нагадав, що, крім США, йдеться про допомогу з боку ЄС, МВФ, а також окремих країн - Японії, Канади, Великої Британії, можливо, Норвегії.

"Усе це дає нам право сказати, що потенційно ми можемо профінансувати бюджет наступного року", - констатував Марченко.

Як повідомлялося, цього року США надали Україні гранти $8,5 млрд, тоді як минулого року - $12 млрд.

Загальне фінансування держбюджету цього року становило на 5 вересня $29,7 млрд порівняно з $32,1 млрд за весь минулий рік.

 

Теги: #сша #мінфін

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