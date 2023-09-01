У Криму за окупації не буде цивілізованої економіки - Зеленський

У Криму за російської окупації не буде цивілізованої та стійкої економіки, не буде грошей, буде постійний хаос, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як він наголосив, виступаючи в п'ятницю через відеозв'язок на економічному форумі в Італії, організованому Європейським домом Ambrosetti, "без Криму, без Донбасу, без наших окупованих територій не буде справжнього сталого миру в Україні, а отже, не буде миру і на цьому європейському просторі".

"Просто подивіться, що відбувається, коли Крим контролює Російська Федерація. Чи є в них цивілізація? Ні. Чи є у них туристи? Ні. У них з'явилося більше робочих місць? Ні. Чи прийшло до них більше підприємств? Ні. Чому? Тому що Україна, будучи цивілізованою країною за всіма нормами міжнародного права, не визнає Криму частиною Російської Федерації. І світ робить те саме. Коли світові політики цього не визнають, бізнес не визнає цього", - заявив він.

Зеленський зазначив, що "якщо бізнес на якомусь континенті не визнає цього, це означає, що там не буде стійкої економіки, у них не буде цієї економіки, у них не буде грошей, буде постійний хаос".

"Саме до цього прагне Російська Федерація. Не буде цього півострова, який приваблює туристів. Його зробили воєнізованою, окупованою ділянкою землі. Тому вони не можуть розвиватися таким чином. Тож так, це (Крим - ІФ-У) можна повернути дипломатичним шляхом. А можна і військовим шляхом", - сказав глава держави.

"Ми за те, щоб російські війська покинули півострів без нашого тиску, тому що це означатиме менше жертв. Ми дбаємо про свій народ. Нехай Путін подбає про своїх громадян", - резюмував він.