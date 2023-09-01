Економіка

11:46 01.09.2023

АМКУ оштрафував на 14,3 млн грн учасників змови на аукціоні з продажу майна ДП "Укрспирт"

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АМКУ оштрафував на 14,3 млн грн учасників змови на аукціоні з продажу майна ДП "Укрспирт"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав ТОВ "Укрспецпостач", ТОВ "Фінанс-Сервіс Плюс" і ТОВ "Глермонт Трейд" винними в антиконкурентних діях, що спотворюють результати аукціону з приватизації спиртозаводів, і оштрафував їх на 14,39 млн грн.

Згідно з повідомленням пресслужби комітету, йдеться про аукціон із продажу окремого майна Залозецького місця виробництва та зберігання спирту ДП "Укрспирт", який проводив регіональний відділ Фонду держмайна (ФДМ) України в Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Сума укладеного за результатами аукціону договору становила 96,012 млн грн (з ПДВ).

"Комітет під час розслідування справи виявив обставини, які у своїй сукупності свідчили про вчинення зазначеними суб'єктами господарювання узгоджених дій, метою яких було усунення конкуренції між ними під час аукціону. Йдеться, зокрема, про такі докази, як ведення відповідачами спільної господарської діяльності, наявність комунікації між ними, обмін інформацією тощо", - пояснили в АМКУ.

За порушення, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6 і п. 1 ст. 50 закону "Про захист економічної конкуренції" (антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів аукціону - ІФ-У), а також за змову на аукціоні з продажу держмайна відповідачів оштрафовано на 14 390 798 грн.

 

Теги: #амку #укрспирт #приватизація

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