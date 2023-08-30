Економіка

13:01 30.08.2023

"Нова пошта" збільшила чистий прибуток у I пів.-2023 майже вп'ятеро

2 хв читати
"Нова пошта" збільшила чистий прибуток у I пів.-2023 майже вп'ятеро

Чистий прибуток ТОВ "Нова пошта" за перше півріччя 2023 року становив 2 млрд 402,5 млн грн, що майже вп'ятеро перевищує показник першого півріччя 2022 року (483,9 млн грн), ідеться в оновленій рейтинговій оцінці компанії на рівні "uaAA" від рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг".

Згідно з його повідомленням, виручка "Нової пошти" за січень-червень збільшилася на 83,9% - до 16 млрд 743,8 млн грн.

Зазначено також, що прибуток EBITDA компанії в першому півріччі 2023 року також сильно зріс - більше ніж у 2,2 раза, до 2 млрд 910,1 млн грн.

"Аналіз звітності за перше півріччя 2023 року свідчить: про високий рівень покриття зобов'язань власним капіталом, дуже високу частку в структурі власного капіталу нерозподіленого прибутку, збільшення обсягів бізнесу, вагомі фінансові результати, а також про високий рівень покриття зобов'язань товариства його доходами", - зазначило рейтингове агентство.

Воно уточнило, що за підсумками першого півріччя 2023 року таке поліпшення показників дало змогу підвищити значення EBITDA до довгострокових і поточних зобов'язань із 14,33% до 28,04%, а такий самий показник для прибутку EBIT - із 5,21% до 17,72%.

Згідно з публікацією, власний капітал "Нової пошти" за перше півріччя 2023 року зріс на 36,9% - до 8 млрд 918,6 млн грн, тоді як зобов'язання – лише на 12,4%, до 10 млрд 379,4 млн грн.

Зазначено, що зростання власного капіталу, як і в минулих періодах, відбулося за рахунок збільшення обсягу нерозподіленого прибутку в його структурі: за перші два квартали 2023 року він зріс на 37,1% і станом на 1 липня 2023 року його частка у власному капіталі компанії збільшилася до 99,6%.

Відповідно до інформації, дебіторська заборгованість "Нової пошти" в першому півріччі 2023 року зросла на 46,5% - до 3 млрд 303,6 млн грн, тоді як кредиторська - на 18,1%, до 8 млрд 592,0 млн грн, а вільні грошові кошти - на 12,6%, до 758,2 млн грн.

Загалом активи компанії в першому півріччі цього року збільшилися на 22,5% - до 19 млрд 298,0 млн грн, а основні засоби - на 10,5%, до 7 млрд 561,7 млн грн.

У мережі ГК "Нова пошта", заснованої 2001 року, нині понад 10 тис. відділень і 14 тис. поштоматів в Україні. Вона надає повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг.

На ринку наразі перебувають в обігу два випуски облігацій компанії серій "C" і "D" номінальним обсягом по 800 млн грн кожний та процентною ставкою відповідно 24% і 23% річних кожний із погашенням у січні 2024 і 2025 рр.

Теги: #нова_пошта #прибуток

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 29.08.2023
"Енергоатом" у I пів.-2023 отримав 68 млрд грн доходу - віцепрезидент компанії

"Енергоатом" у I пів.-2023 отримав 68 млрд грн доходу - віцепрезидент компанії

20:35 25.08.2023
Прибуток українських банків за 7 міс.-2023 сягнув рекордних 83,2 млрд грн - член ради НБУ

Прибуток українських банків за 7 міс.-2023 сягнув рекордних 83,2 млрд грн - член ради НБУ

14:00 21.08.2023
"Нова пошта" вийде на ринок Словаччини в жовтні

"Нова пошта" вийде на ринок Словаччини в жовтні

16:48 14.08.2023
NovaPost восени з'явиться в Латвії та Естонії

NovaPost восени з'явиться в Латвії та Естонії

09:34 09.08.2023
"Нова пошта", Shop-Express і Fondy під егідою Nazovni просувають пакет для розвитку експорту

"Нова пошта", Shop-Express і Fondy під егідою Nazovni просувають пакет для розвитку експорту

12:41 03.08.2023
"Нова пошта" запустила послугу адресного забору посилок у Литві

"Нова пошта" запустила послугу адресного забору посилок у Литві

15:36 25.07.2023
"Нова пошта" за 6 міс. збільшила доставку посилок на 9%

"Нова пошта" за 6 міс. збільшила доставку посилок на 9%

15:40 17.07.2023
"Нова пошта" відкриє близько 10 відділень у Німеччині до кінця літа

"Нова пошта" відкриє близько 10 відділень у Німеччині до кінця літа

19:20 13.07.2023
"Нова пошта" збільшила на 50% мережу на деокупованій Харківщині

"Нова пошта" збільшила на 50% мережу на деокупованій Харківщині

16:02 12.07.2023
Співвласник "Нової пошти" оцінює її дорожче EUR1 млрд

Співвласник "Нової пошти" оцінює її дорожче EUR1 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" у I пів.-2023 отримав 68 млрд грн доходу - віцепрезидент компанії

В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору - Мінфін

НБУ дозволив продаж населенню безготівкової валюти до 50 тис. грн/міс. в одному банку

Коаліція п'яти прифронтових країн наполягає на продовженні заборони на імпорт українських с/г продуктів

Одеська ОВА: 30-40% суб'єктів ринку експортного зерна працюють "у тіні"

ОСТАННЄ

Голова "Центренерго" пояснив масштабні зміни в дирекції необхідністю посилити команду у важких для енергетики умовах

ТЦ Rive Gauche призупинив роботу внаслідок пошкоджень від уламків ракети

ДП "Ліси України" на 35% наростило відрахування до держбюджету та ініціювало низку програм із підтримки ЗСУ

В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору - Мінфін

Долар на готівковому ринку подешевшав на 50 коп. на дозволі НБУ купувати безготівкову валюту

Головою ДПЗКУ Кабмін призначив Дмитра Гапчича

"Укргазвидобування" відкрило нове родовище з очікуваним обсягом 1 млрд куб. м

Україна посідає 28 місце у світі з виробництва вина - аналітики

НБУ дозволив продаж населенню безготівкової валюти до 50 тис. грн/міс. в одному банку

Українська та польська залізниці домовилися про спільний розвиток перевезень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА