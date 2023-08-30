"Нова пошта" збільшила чистий прибуток у I пів.-2023 майже вп'ятеро

Чистий прибуток ТОВ "Нова пошта" за перше півріччя 2023 року становив 2 млрд 402,5 млн грн, що майже вп'ятеро перевищує показник першого півріччя 2022 року (483,9 млн грн), ідеться в оновленій рейтинговій оцінці компанії на рівні "uaAA" від рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг".

Згідно з його повідомленням, виручка "Нової пошти" за січень-червень збільшилася на 83,9% - до 16 млрд 743,8 млн грн.

Зазначено також, що прибуток EBITDA компанії в першому півріччі 2023 року також сильно зріс - більше ніж у 2,2 раза, до 2 млрд 910,1 млн грн.

"Аналіз звітності за перше півріччя 2023 року свідчить: про високий рівень покриття зобов'язань власним капіталом, дуже високу частку в структурі власного капіталу нерозподіленого прибутку, збільшення обсягів бізнесу, вагомі фінансові результати, а також про високий рівень покриття зобов'язань товариства його доходами", - зазначило рейтингове агентство.

Воно уточнило, що за підсумками першого півріччя 2023 року таке поліпшення показників дало змогу підвищити значення EBITDA до довгострокових і поточних зобов'язань із 14,33% до 28,04%, а такий самий показник для прибутку EBIT - із 5,21% до 17,72%.

Згідно з публікацією, власний капітал "Нової пошти" за перше півріччя 2023 року зріс на 36,9% - до 8 млрд 918,6 млн грн, тоді як зобов'язання – лише на 12,4%, до 10 млрд 379,4 млн грн.

Зазначено, що зростання власного капіталу, як і в минулих періодах, відбулося за рахунок збільшення обсягу нерозподіленого прибутку в його структурі: за перші два квартали 2023 року він зріс на 37,1% і станом на 1 липня 2023 року його частка у власному капіталі компанії збільшилася до 99,6%.

Відповідно до інформації, дебіторська заборгованість "Нової пошти" в першому півріччі 2023 року зросла на 46,5% - до 3 млрд 303,6 млн грн, тоді як кредиторська - на 18,1%, до 8 млрд 592,0 млн грн, а вільні грошові кошти - на 12,6%, до 758,2 млн грн.

Загалом активи компанії в першому півріччі цього року збільшилися на 22,5% - до 19 млрд 298,0 млн грн, а основні засоби - на 10,5%, до 7 млрд 561,7 млн грн.

У мережі ГК "Нова пошта", заснованої 2001 року, нині понад 10 тис. відділень і 14 тис. поштоматів в Україні. Вона надає повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг.

На ринку наразі перебувають в обігу два випуски облігацій компанії серій "C" і "D" номінальним обсягом по 800 млн грн кожний та процентною ставкою відповідно 24% і 23% річних кожний із погашенням у січні 2024 і 2025 рр.