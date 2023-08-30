Голова "Центренерго" пояснив масштабні зміни в дирекції необхідністю посилити команду у важких для енергетики умовах

У "Центренерго" відбувається переформатування команди, головною метою якого є посилення її професійними управлінцями для успішного проходження опалювального сезону 2023/2024 рр., повідомив гендиректор компанії Андрій Чуркін.

"Під час безпрецедентної ремонтної кампанії енергетичної галузі країни та підготовки до опалювального сезону в умовах війни компетентність керівників усіх стратегічних напрямів має надважливе та визначальне значення", - сказав Чуркін, слова якого наведено в повідомленні "Центренерго" на сайті в середу.

Як зазначається, саме тому наглядова рада "Центренерго" акцентує увагу на високому рівні відповідальності спеціалістів, які мають забезпечити ефективну та злагоджену роботу компанії.

За словами Чуркіна, зміни, що відбуваються в дирекції, "не останні".

Як повідомлялося, з 28 серпня на підставі заяв припинено повноваження п'ятьох членів дирекції - Віктора Спички, Сергія Шульги, Юлії Кочеток, Сергія Білоуса та Євгена Мірошниченка.

Двома тижнями раніше у зв'язку із завершенням терміну перебування на посаді її покинула Лариса Чигрина.

Водночас за поданням гендиректора членами дирекції з 29 серпня до 29 листопада 2023 року обрано Євгена Гаркавого і Людмилу Татаренко.

Наглядова рада призначила Чуркіна гендиректором "Центренерго" 14 серпня цього року.