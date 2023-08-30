ДП "Ліси України" на 35% наростило відрахування до держбюджету та ініціювало низку програм із підтримки ЗСУ

Державна компанія "Ліси України" за 8 місяців 2023 року перерахувала до держбюджету на 1,1 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року (зростання на 35%). З отриманого прибутку компанія фінансує програми допомоги Збройним Силам України.

Згідно з повідомленням, цього тижня ЗСУ було передано ще одну партію техніки: п'ять нових пікапів L200 і чотири вантажівки Ford вартістю понад 24 млн грн, повідомила пресслужба підприємства.

"З початку війни ми надали ЗСУ понад 800 одиниць техніки, загалом сума допомоги становить понад 1,2 млрд грн. Додатково на десятки мільйонів гривень допомогу для різних підрозділів ЗСУ зібрали наші співробітники. Це дрони, тепловізори, амуніція, генератори, продукти харчування. 43-й бригаді, яка вже стала для нас майже підшефною, ми цього літа вже передавали техніку на суму понад 25 млн грн, і передаємо знову", - процитувала пресслужба виступ керівника ДП "Ліси України" Юрія Болоховця на зустрічі з військовими в Київському Приміському лісництві.

З моменту створення в грудні 2022 року ДП "Ліси України" не придбало жодного автомобіля для адміністративного апарату. Купували лише спецтехніку для гасіння пожеж та охорони лісів. Майже дві третини від суми закупівель пішло на машини, згодом передані військовим.

"З того прибутку, який залишається після сплати податків, намагаємося купувати потрібне військовим", - зазначив Болоховець.

Він додав, що державні лісові господарства сильно постраждали під час окупації. Необхідно відбудовувати приміщення лісництв, але пріоритетом для підприємства є інвестиції в розвиток виробництва та допомога ЗСУ.

"Наша бригада була створена на початку року і тримає фронт у Харківському напрямку, там, де сьогодні дуже гаряче. Техніки не вистачає, і допомога ДП "Лісів України" дуже важлива. Особливо цінуємо, що це нова техніка - отже, вона служитиме довше і не потребуватиме ремонту. На війні на нього часу особливо немає", - розповів заступник командира 43-бригади Андрій Петров.

Керівник ДП "Ліси України" також повідомив, що підприємство розпочало реалізацію програми для підтримки ветеранів-лісників. Учасникам бойових дій, які повернулися з фронту, нараховується надбавка до зарплати в розмірі 20% і виплачується щорічна премія.