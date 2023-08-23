Економіка

21:30 23.08.2023

ЄБА створила робочу групу координації зусиль бізнесу в захисті портової інфраструктури

1 хв читати

Робочу групу із захисту портової інфраструктури буде створено на базі комітету безпеки та захисту бізнесу Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), повідомила пресслужба асоціації.

"Зазначена група допоможе скоординувати зусилля компаній, які ведуть бізнес у південному регіоні України і прагнуть посилити безпеку власних активів та об'єктів критичної інфраструктури", - зазначили в ЄБА.

Згідно з повідомленням, бізнес уже зараз об'єднується для оснащення військових необхідними силами і засобами, укомплектування мобільних груп із захисту портової інфраструктури. Так, компанії допомагають із наданням автомобілів, прожекторів, катерів, приладів нічного бачення.

У ЄБА нагадали, що після виходу із зернової угоди РФ посилила обстріли, зокрема здійснила низку потужних атак на портову інфраструктуру півдня України. Для протистояння цим діям і посилення захисту інфраструктурних об'єктів український бізнес провів низку зустрічей із представниками держорганів і військових частин для обговорення нагальних потреб і можливої участі в розвитку можливості захисту портів та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Робоча група сприятиме роботі збройних сил і надасть їй системного характеру, пояснили в ЄБА.

Джерело: https://eba.com.ua/asotsiatsiya-skoordynuye-zusyllya-biznesu-shhodo-zahystu-portovoyi-infrastruktury/

Теги: #єба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 10.06.2023
ЄБА закликає Кабмін доопрацювати постанову про "Екозагрозу"

ЄБА закликає Кабмін доопрацювати постанову про "Екозагрозу"

13:18 03.05.2023
У 83% компаній є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники - опитування ЄБА

У 83% компаній є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники - опитування ЄБА

20:59 21.04.2023
ЄБА просить Єврокомісію припинити порушення Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією законодавства ЄС

ЄБА просить Єврокомісію припинити порушення Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією законодавства ЄС

17:24 21.04.2023
ЄБА закликає Раду не підтримувати закони щодо запровадження внесків на маркетинг молочної продукції

ЄБА закликає Раду не підтримувати закони щодо запровадження внесків на маркетинг молочної продукції

10:36 03.04.2023
Європейська Бізнес Асоціація просить прискорити бронювання сільгосппрацівників для проведення посівної

Європейська Бізнес Асоціація просить прискорити бронювання сільгосппрацівників для проведення посівної

12:44 16.03.2023
Європейська бізнес асоціація стурбована недотриманням ринкових принципів та накопиченням боргів в енергетиці

Європейська бізнес асоціація стурбована недотриманням ринкових принципів та накопиченням боргів в енергетиці

19:53 07.03.2023
ЄБА знову просить затвердити перелік територій бойових дій і припинити блокування податкових накладних

ЄБА знову просить затвердити перелік територій бойових дій і припинити блокування податкових накладних

21:02 30.01.2023
Опитування Європейської Бізнес Асоціації зафіксувало покращення показників порівняно з жовтнем

Опитування Європейської Бізнес Асоціації зафіксувало покращення показників порівняно з жовтнем

20:14 28.12.2022
Бізнес незначно погіршив оцінку податкового режиму в Україні

Бізнес незначно погіршив оцінку податкового режиму в Україні

11:35 29.08.2022
Компанія Ferrexpo долучилася до благодійного аукціону Європейської Бізнес Асоціації

Компанія Ferrexpo долучилася до благодійного аукціону Європейської Бізнес Асоціації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін продовжив пільгові ціни на газ для постачальників тепла населенню до 15 квітня 2024 р.

Польща готова самостійно ввести односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

Держпрограма "5-7-9%" має бути спрямована на МСБ, але допускати винятки на час війни - Гетманцев

ОСТАННЄ

Збитки від окупації Росією Криму становлять 120 млрд грн

Борошномели скаржаться на низьку якість пшениці врожаю-2023 - аналітики

"Інтерпайп НМТЗ" у I кв-2023 знизив збиток удев'ятеро

Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд - прем'єр

Фінляндія спільно з приватним сектором готує національний план допомоги Україні у відбудові - Шмигаль

Обсяг аварійної допомоги для покриття споживання е/е у вівторок майже вдвічі перевищив попередній рекорд - "Укренерго"

Міненерго і MAG співпрацюватимуть у розмінуванні енергетичної інфраструктури

Програму "5-7-9" для відновлення енергетики буде запущено найближчим часом - глава Міненерго

"Велта" залучає канадську Hatch для проєктування титанового заводу в США за українською технологією

Кабмін продовжив пільгові ціни на газ для постачальників тепла населенню до 15 квітня 2024 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА