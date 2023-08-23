ЄБА створила робочу групу координації зусиль бізнесу в захисті портової інфраструктури

Робочу групу із захисту портової інфраструктури буде створено на базі комітету безпеки та захисту бізнесу Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), повідомила пресслужба асоціації.

"Зазначена група допоможе скоординувати зусилля компаній, які ведуть бізнес у південному регіоні України і прагнуть посилити безпеку власних активів та об'єктів критичної інфраструктури", - зазначили в ЄБА.

Згідно з повідомленням, бізнес уже зараз об'єднується для оснащення військових необхідними силами і засобами, укомплектування мобільних груп із захисту портової інфраструктури. Так, компанії допомагають із наданням автомобілів, прожекторів, катерів, приладів нічного бачення.

У ЄБА нагадали, що після виходу із зернової угоди РФ посилила обстріли, зокрема здійснила низку потужних атак на портову інфраструктуру півдня України. Для протистояння цим діям і посилення захисту інфраструктурних об'єктів український бізнес провів низку зустрічей із представниками держорганів і військових частин для обговорення нагальних потреб і можливої участі в розвитку можливості захисту портів та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Робоча група сприятиме роботі збройних сил і надасть їй системного характеру, пояснили в ЄБА.

Джерело: https://eba.com.ua/asotsiatsiya-skoordynuye-zusyllya-biznesu-shhodo-zahystu-portovoyi-infrastruktury/