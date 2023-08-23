"Інтерпайп НМТЗ" у I кв-2023 знизив збиток удев'ятеро

ПрАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" ("Інтерпайп НМТЗ", Дніпропетровська обл.) у січні-березні поточного року скоротило чистий збиток у 8,8 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 13,248 млн грн.

Згідно з проміжним звітом компанії, підприємство за цей період скоротило чистий дохід на 37,3% - до 251,985 млн грн.

Нерозподілений прибуток до кінця березня 2023 року становив 200,795 млн грн.

Як повідомлялося, "Інтерпайп НМТЗ" завершив 2022 рік із чистим збитком у розмірі 382,038 млн грн, тоді як у попередньому році отримав чистий прибуток 175,722 млн грн.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукцію компанії поставляють у понад 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

"Інтерпайп НМТЗ" спеціалізується на виробництві зварних труб для нафтогазової галузі, машинобудування, будівництва та інших галузей промисловості.

За даними НДУ на четвертий квартал 2022 року, компанія Interpipe Limited (Кіпр) володіє 90,3897% акцій заводу, у компанії Lindsell Enterprises Limited (Кіпр) - 6,2918%.

Статутний капітал ПрАТ "Інтерпайп НМТЗ" - 50 млн грн, номінал акції - 0,25 грн.