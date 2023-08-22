Економіка

16:32 22.08.2023

Кабмін виділив додатково 7 млрд грн для продовження робіт із будівництва водогонів - Шмигаль

1 хв читати
Кабмін виділив додатково 7 млрд грн для продовження робіт із будівництва водогонів - Шмигаль

Кабінет Міністрів України виділив додатково 7 млрд грн для продовження робіт із будівництва водогонів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Паралельно з модернізацією нашої країни продовжуємо її швидку відбудову. Зокрема, долаємо наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Маємо важливі результати. Почала працювати перша нитка водогону на ділянці "Інгулець – Кряжове". Вона забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу. Виконали роботи за рекордно короткі строки – 76 днів від моменту підриву станції", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.

За словами прем'єра, на прокладання трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 км уряд насамперед надав 1,5 млрд грн.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення додатково ще 7 млрд грн для продовження робіт. Працюємо далі, щоб до зими всі жителі постраждалих міст мали доступ до води", - написав він.

 

Теги: #шмигаль #водогони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 22.08.2023
Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Шмигаль

Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Шмигаль

12:54 22.08.2023
Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

11:50 22.08.2023
Шмигаль: Будемо розширювати грантову підтримку ветеранського бізнесу

Шмигаль: Будемо розширювати грантову підтримку ветеранського бізнесу

17:26 19.08.2023
Кабмін удосконалив облік захисних споруд цивільного захисту - Шмигаль

Кабмін удосконалив облік захисних споруд цивільного захисту - Шмигаль

16:50 19.08.2023
Уряд прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища - Шмигаль

Уряд прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища - Шмигаль

16:12 19.08.2023
Кабмін виділив 350 млн грн для надання підтримки енергетичним компаніям - Шмигаль

Кабмін виділив 350 млн грн для надання підтримки енергетичним компаніям - Шмигаль

18:08 18.08.2023
Україна запропонувала румунським компаніям скористатися українськими підземними газосховищами - Шмигаль

Україна запропонувала румунським компаніям скористатися українськими підземними газосховищами - Шмигаль

16:03 15.08.2023
Уряд продовжує формувати нову філософію соціальної політики - Шмигаль

Уряд продовжує формувати нову філософію соціальної політики - Шмигаль

15:55 15.08.2023
За 7 місяців 2023 року українці отримали з держбюджету понад 265 млрд грн соцвиплат - Шмигаль

За 7 місяців 2023 року українці отримали з держбюджету понад 265 млрд грн соцвиплат - Шмигаль

15:46 15.08.2023
Кабмін виділив Харківській та Чернігівській областям понад 1,2 млрд грн на військові інженерні та фортифікаційні споруди - Шмигаль

Кабмін виділив Харківській та Чернігівській областям понад 1,2 млрд грн на військові інженерні та фортифікаційні споруди - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща готова самостійно ввести односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

Держпрограма "5-7-9%" має бути спрямована на МСБ, але допускати винятки на час війни - Гетманцев

"Кернел" оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше в $32 млн

ОСТАННЄ

Польща готова самостійно ввести односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня

МВФ не зарахував виконання структурного маяка про скасування "спрощенки" через питання перевірок - нардеп

"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Дніпропетровщині

Голова профільного комітету ВР розкритикував діяльність НКЦПФР

Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

Гральний бізнес має доплатити до 7 млрд грн податків за 2022 рік - Гетманцев

Гетманцев допускає стелю ставки мікрокредитів нижче 1% на добу за підсумками дослідження ринку

Держпрограма "5-7-9%" має бути спрямована на МСБ, але допускати винятки на час війни - Гетманцев

Мікрогранти на 77 млн грн для старту бізнесу отримають 320 підприємців у рамках "Власної справи"

Влада Молдови терміново відремонтує залізницю до порту Джурджулешти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА