Шмигаль: Будемо розширювати грантову підтримку ветеранського бізнесу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що влада розширюватиме грантову підтримку ветеранського бізнесу.

"Держава стимулюватиме створення і розвиток ветеранського бізнесу. Будемо розширювати грантову підтримку. У нас уже є програми безповоротних грантів "єРобота". У цій програмі є ветеранський компонент, завдяки якому можна отримати до 1 млн грн на розвиток власного бізнесу. Ми зробимо так, щоб в Україні були тисячі ветеранських бізнесів, а ветерани були в центрі економічного відродження нашої країни", - сказав Шмигаль на Міжнародному ветеранському форумі у вівторок.

Зі свого боку, міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна зазначила, що на сьогодні вже 400 ветеранів і громадських об'єднань ветеранів отримали грантову підтримку від 500 тис. до 1 млн грн на розвиток бізнесу під час війни.