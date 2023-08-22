Економіка

11:50 22.08.2023

Шмигаль: Будемо розширювати грантову підтримку ветеранського бізнесу

1 хв читати
Шмигаль: Будемо розширювати грантову підтримку ветеранського бізнесу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що влада розширюватиме грантову підтримку ветеранського бізнесу.

"Держава стимулюватиме створення і розвиток ветеранського бізнесу. Будемо розширювати грантову підтримку. У нас уже є програми безповоротних грантів "єРобота". У цій програмі є ветеранський компонент, завдяки якому можна отримати до 1 млн грн на розвиток власного бізнесу. Ми зробимо так, щоб в Україні були тисячі ветеранських бізнесів, а ветерани були в центрі економічного відродження нашої країни", - сказав Шмигаль на Міжнародному ветеранському форумі у вівторок.

Зі свого боку, міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна зазначила, що на сьогодні вже 400 ветеранів і громадських об'єднань ветеранів отримали грантову підтримку від 500 тис. до 1 млн грн на розвиток бізнесу під час війни.

Теги: #ветераны #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 22.08.2023
Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

17:26 19.08.2023
Кабмін удосконалив облік захисних споруд цивільного захисту - Шмигаль

Кабмін удосконалив облік захисних споруд цивільного захисту - Шмигаль

16:50 19.08.2023
Уряд прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища - Шмигаль

Уряд прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища - Шмигаль

16:12 19.08.2023
Кабмін виділив 350 млн грн для надання підтримки енергетичним компаніям - Шмигаль

Кабмін виділив 350 млн грн для надання підтримки енергетичним компаніям - Шмигаль

18:08 18.08.2023
Україна запропонувала румунським компаніям скористатися українськими підземними газосховищами - Шмигаль

Україна запропонувала румунським компаніям скористатися українськими підземними газосховищами - Шмигаль

16:03 15.08.2023
Уряд продовжує формувати нову філософію соціальної політики - Шмигаль

Уряд продовжує формувати нову філософію соціальної політики - Шмигаль

15:55 15.08.2023
За 7 місяців 2023 року українці отримали з держбюджету понад 265 млрд грн соцвиплат - Шмигаль

За 7 місяців 2023 року українці отримали з держбюджету понад 265 млрд грн соцвиплат - Шмигаль

15:46 15.08.2023
Кабмін виділив Харківській та Чернігівській областям понад 1,2 млрд грн на військові інженерні та фортифікаційні споруди - Шмигаль

Кабмін виділив Харківській та Чернігівській областям понад 1,2 млрд грн на військові інженерні та фортифікаційні споруди - Шмигаль

10:31 15.08.2023
Унаслідок нічної ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджено цивільні об'єкти у восьми регіонах - Шмигаль

Унаслідок нічної ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджено цивільні об'єкти у восьми регіонах - Шмигаль

01:42 15.08.2023
Україна бойкотуватиме Олімпійські ігри у разі допуску до них РФ та Білорусі

Україна бойкотуватиме Олімпійські ігри у разі допуску до них РФ та Білорусі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже в Україні - посол

Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

Держпрограма "5-7-9%" має бути спрямована на МСБ, але допускати винятки на час війни - Гетманцев

"Кернел" оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше в $32 млн

ОСТАННЄ

Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже в Україні - посол

МВФ не зарахував виконання структурного маяка про скасування "спрощенки" через питання перевірок - нардеп

"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Дніпропетровщині

Голова профільного комітету ВР розкритикував діяльність НКЦПФР

Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

Гральний бізнес має доплатити до 7 млрд грн податків за 2022 рік - Гетманцев

Гетманцев допускає стелю ставки мікрокредитів нижче 1% на добу за підсумками дослідження ринку

Держпрограма "5-7-9%" має бути спрямована на МСБ, але допускати винятки на час війни - Гетманцев

Мікрогранти на 77 млн грн для старту бізнесу отримають 320 підприємців у рамках "Власної справи"

Влада Молдови терміново відремонтує залізницю до порту Джурджулешти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА