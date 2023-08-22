Економіка

09:59 22.08.2023

Гетманцев допускає стелю ставки мікрокредитів нижче 1% на добу за підсумками дослідження ринку

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Гетманцев допускає стелю ставки мікрокредитів нижче 1% на добу за підсумками дослідження ринку

Законопроєкт про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг №9422 запровадить обмеження на добову ставку мікрокредитування, проте остаточно максимальний її розмір буде визначено до другого читання за підсумками дослідження ринку, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Гадаю, що конкретний відсоток можна буде обговорити до другого читання. До речі, я не виключаю, що він буде нижчим за 1%. (...) Наразі проводять дослідження ринку, необхідно отримати його результати, отримати позицію і цифри від Нацбанку і вже визначатися до другого читання", - сказав Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, поки що фінкомітет пропонує поетапно зменшити стелю ставки до рівня 1% на добу. "Ми пропонуємо 1%, але не одразу: спочатку 2,5%, потім 1,5%, потім 1%", - пояснив голова комітету.

Він вважає, що впровадження такого обмеження змусить гравців ринку відповідальніше підходити до питання оцінки ризиків і кредитоспроможності клієнтів.

"Що наразі відбувається на ринку мікрокредитування? Кредити видають будь-якій особі з вулиці без її перевірки, зокрема через бюро кредитних історій. Людина отримує 51 кредит, 52 кредит. (...) І велика ставка кредитування дає змогу за рахунок сумлінних позичальників перекрити ризики неповернення. Якщо ми зменшуємо нормативну ставку, то змушуємо мікрокредитні організації перевіряти своїх позичальників, зменшувати ризиковість кредитів і отримувати, до речі, також немаленький відсоток: 1% на день - це величезний відсоток!" - зазначив голова фінкомітету.

Гетманцев уточнив, що законопроєкт запроваджує показник "денна відсоткова ставка за споживчим кредитом", інформацію про яку компанії зобов'язують зазначати в договорі за споживчим кредитом.

Крім того, кредитору забороняється вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі, і на нього накладається зобов'язання передавати інформацію за всіма споживчими кредитами в бюро кредитних історій. Також упорядковується питання реклами та посилюється відповідальність мікрокредитних організацій за порушення в цих сферах, а Нацбанку надаються повноваження встановлювати додаткові вимоги щодо оцінки кредитної спроможності позичальника.

Як повідомив голова комітету, раніше USAID провело дослідження, у результаті якого було встановлено, що у 86% договорів виявлено положення щодо мікрокредитування, які можна трактувати і розглядати як незаконні. А в 53% зміст договорів відрізнявся від тієї інформації, яка надавалася на переддоговірному етапі.

"Найжадібніша мікрокредитна організація встановлювала річну відсоткову ставку на рівні 244 460% річних, а шість із 29 компаній встановлювали ставку на рівні понад 50% тисяч річних! Але питання не лише в ставці, питання взагалі в тому, щоб вони повідомляли людям реальні умови", - зазначив Гетманцев.

Він прогнозує, що в результаті таких змін ринок зменшиться і стане більш цивілізованим, з нього підуть компанії, "які заробляли гроші на вимаганні", але водночас залишаться сумлінні гравці.

"Щодо непоширення регуляторних вимог на публікацію проєктів нормативних актів на небанківському фінансовому ринку - це один із пунктів меморандуму з МВФ, який я підтримую", - додав голова комітету.

Теги: #мікрокредитування #гетманцев

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