Економіка

19:20 17.08.2023

За перше півріччя 2023 року до державного бюджету від туристичної галузі надійшло близько 898 млн грн

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За перше півріччя 2023 року до державного бюджету від туристичної галузі надійшло близько 898 млн грн

Представники туристичної галузі України за два квартали 2023 року сплатили до бюджету 897,848 млн грн, повідомили в пресслужбі Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ) агентству "Інтерфакс-Україна".

Уточнюють, що це на 11% більше, ніж за перше півріччя 2022 року (809,435 млн грн), і на 17,5% менше, ніж за перше півріччя 2021 року, коли до держбюджету від туристичної галузі перерахували 1 млрд 88 млн 945 тис. грн.

У релізі повідомляється, що за перше півріччя 2023 року загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, порівняно з тим самим періодом у 2022 році зменшилася на 23%. Кількість юридичних осіб знизилася на 28%, фізичних - на 21%. Якщо порівнювати цей показник із аналогічним періодом 2021 року, то загальне скорочення становило 36% - кількість юридичних осіб зменшилася на 45%, а фізичних - на 32%.

Найбільшу частку надходжень до держбюджету - 63% - сплачено готелями (569,828 млн грн). У 2022 році було сплачено 460,498 млн грн, а за той самий період 2021 року - 665,420 млн грн.

За перші шість місяців цього року зменшилася частка сплаченого податку від діяльності туристичних баз і дитячих таборів відпочинку. До бюджету від цих засобів розміщення надійшло 60,428 млн грн податку проти 73,012 млн грн за перші шість місяців минулого року. У 2021 році цими засобами розміщення було сплачено 178,921 млн грн.

Приріст сплачених податків від діяльності кемпінгів і стоянок для житлових автофургонів за два квартали поточного року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зріс майже вдвічі, становивши 1,492 млн грн проти 731 тис грн. Однак порівняно з 2021 роком податки від діяльності цих засобів розміщення знизилися.

Теги: #туризм #держбюджет #надходження

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