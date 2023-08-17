Із початку повномасштабної війни кількість газових трейдерів зменшилася приблизно на третину – глава профільної асоціації

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість активних трейдерів на ринку природного газу зменшилася приблизно на третину, вважає глава асоціації "Газові трейдери України" Андрій Мизовець.

"Мінімум третина газових трейдерів зупинили активні операції. Можливо, не зовсім вийшли з ринку, але перейшли у "сплячий" режим", – сказав Мизовець в коментарі "Енергореформі "у ході організованого Energy Club форуму Ukrainian Gas Open 2023 "Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж" у четвер.

За його словами, основною причиною цього стало суттєве, більше ніж удвічі, зниження споживання природного газу промисловістю – ринковим сегментом, де працювали трейдери.

"Якщо до активної фази бойових дій ми могли говорити про споживання промисловістю до 10 млрд куб. м на рік, а зараз говоримо приблизно про 3-4 млрд куб. м, то уявіть, наскільки збільшилася конкуренція. Вона шалена. Фінансова спроможність, яка давала б змогу працювати повноцінно, не у всіх була така значна, щоб пережити часи кількамісячної паузи", – описав він ситуацію.

Крім того, глава асоціації зазначив, що водночас зросла ринкова частка НАК "Нафтогаз України".

"У "Нафтогазу" є ресурси, якими вони можуть оперувати, і є фінансова подушка, якою вони можуть користуватися", – пояснив Мизовець

При цьому він не спрогнозував, чи буде й надалі зменшуватися кількість гравців на ринку, але висловив думку, що до кінця активних бойових дій не варто говорити про їх збільшення.

"До закінчення бойових дій, перемоги навряд чи ми повернемося до розгляду справді якихось ринкових перетворень. І навряд чи кількість компаній збільшуватиметься", – резюмував глава асоціації.