Економіка

09:44 17.08.2023

Надходження до держбюджету від акцизного податку в липні 2023 р. становили 8,7 млрд грн

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Надходження до держбюджету від акцизного податку в липні 2023 р. становили 8,7 млрд грн

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених у країну підакцизних товарів (продукції) у липні 2023 року становили 8,7 млрд грн, що на 0,11 млрд грн (1,3%) більше за показник доходів, доведений Міністерством фінансів України, і на 11,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомила пресслужба Державної податкової служби (ДПС), виконання цих показників досягнуто за рахунок додаткових надходжень з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції, від відрахувань з якої отримано додатково 0,25 млрд грн, або 166,1% від доведеного показника доходів (0,38 млрд грн).

ДПС також стягнула на 0,15 млрд грн акцизів більше з вироблених у країні тютюнових виробів, що на 103,6% перевищило планові надходження, які становили 4,2 млрд грн.

Перевищено також на 0,05 млрд грн акцизні надходження від реалізації виробленої в Україні виноробної продукції (без додавання спирту), що більше на 153,5% від очікуваного показника доходів, який становив 0,09 млрд грн.

"Крім того, за рахунок запровадження наприкінці минулого року оподаткування акцизним податком пального за ставкою EUR100/1000 л замість нульової ставки, а з 01.07.2023 - повної ставки акцизного податку, а також відновлення роботи окремих виробників пального, у липні продовжує зберігатися позитивна динаміка надходжень акцизного податку з пального до спеціального фонду Державного бюджету України", - наголосили у ДПС та додали, що надходження від цього акцизу у липні становили 0,8 млрд грн, що на 0,7 млрд грн вище за план.

ДПС також наголосила на суттєвому збільшенні доходів місцевих бюджетів завдяки впровадженню норми закону щодо перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, обов'язку сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів.

"За період січень-червень 2023 року середньомісячна сума задекларованого 5% акцизного податку виробниками та імпортерами становить 644,1 млн грн, що в 1,8 раза більше за середньомісячні показники січня-червня 2022 року", - резюмували у відомстві.

Теги: #акциз #держбюджет

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