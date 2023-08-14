Економіка

21:09 14.08.2023

Кава подешевшала до мінімуму за сім місяців в очікуванні закінчення збору врожаю в Бразилії

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Кава подешевшала до мінімуму за сім місяців в очікуванні закінчення збору врожаю в Бразилії

Ціни на каву сорту арабіка опустилися до мінімуму за сім місяців на очікуваннях гарного врожаю в Бразилії, найбільшому виробнику кави у світі.

Ф'ючерси на арабіку на біржі ICE під час торгів у понеділок опускалися до $1,52 за фунт, пише Trading Economics.

У Бразилії зібрано вже 74,9% врожаю кави порівняно з 71,7% на ту саму дату минулого року, згідно з даними бразильського об'єднання експортерів Cooxupe.

Тим часом Мінсільгосп США оприлюднив новий прогноз, згідно з яким у 2023-2024 сільгоспроці виробництво кави у світі збільшиться на 2,5%, до 174,3 млн мішків, завдяки стрибку виробництва арабіки на 6,9%. У Бразилії, як очікує міністерство, виробництво зросте на 14,5%, до 67,9 млн мішків.

 

 

Теги: #ціни #зниження #кава

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