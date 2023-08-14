Економіка

16:44 14.08.2023

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо – Держстат

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Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні 2023 року зросло вчетверо порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $11,040 млрд із $2,578 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

За її даними, експорт товарів з України за окреслений період порівняно з січнем-червнем 2022 року скоротився на 14,3% - до $19,407 млрд, тоді як імпорт зріс на 20,7% - до $30,447 млрд.

Держстат уточнив, що у червні-2023 порівняно з травнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 2,8% - до $3,135 млрд, а імпорту - на 4,4%, до $5,008 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в червні-2023 було від’ємним і становило $1,874 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від’ємним - $2,012 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у першому півріччі становив 0,64 (у січні-червні 2022 - 0,90).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 224 країн світу.

Теги: #держстат #зовнішня_торгівля

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