"ОККО" повідомляє про закриття однієї зі справ проти компанії після зустрічей із бізнесом в ОП

Група "ОККО", один із найбільших операторів ринку нафтопродуктів України, домоглася закриття однієї з раніше виграних у судах кримінальних справ за підсумками роботи створеної при Офісі президента Координаційної платформи з вирішення проблемних питань силами бізнесу і правоохоронців, повідомив CEO компанії Василь Даниляк журналістам.

"У сухому залишку фактично ми порушили всі питання, і щодо одного відомства, щодо БЕБ, начебто одну кримінальну справу вже закрито. Інші щодо БЕБ у процесі закриття. Щодо Нацполу трошки довше, але теж рухається в конструктивному нормальному руслі. Тобто, у нас пішов діалог із силовиками, конструктивний діалог", - сказав він.

Даниляк уточнив, що як керівник групи "ОККО" зустрічався в Офісі президента із заступником його голови Ростиславом Шурмою, першим віцепрем'єром - міністром економіки Юлією Свириденко і представниками різних силових відомств і обговорювали питання наявних кримінальних проваджень щодо різних компаній групи, які були порушені в різний час різними відомствами.

За словами голови "ОККО", йшлося, зокрема, про старі кримінальні справи, які порушила 3-4 роки тому ще колишня податкова поліція за податковими повідомленнями-рішеннями та актами перевірок компаній групи, а тепер переслала Бюро економічної безпеки (БЕБ). Компанія під час судових розглядів, що тривали роками, виграла ці спори в судах усіх трьох інстанцій, проте справи не закривалися, хоча за однією з них клопотання про закриття було подано ще рік тому, пояснив Даниляк.

Очільник "ОККО" зазначив, що ще не отримав документального підтвердження закриття однієї з таких справ, але вірить сказаному правоохоронцями і сподівається, що ще два-три таких провадження, де є рішення судів вищої інстанції на користь компанії, будуть закриті.

Керівник додав, що навів на зустрічі свіжіший приклад кримінального провадження Національної поліції проти групи компаній, яке було порушене в січні цього року і про яке "ОККО" дізналася від банкірів, адже правоохоронці прийшли вилучати документи за більш ніж два роки до 20 банків, що обслуговують групу.

"Якби до них не прийшли вилучати документи, то ми б про існування цього кримінального провадження навіть і не дізналися і не могли б у когось про нього запитати. Ми вважаємо, що це не зовсім правильно", - описав проблему Даниляк.

Він також повідомив, що порушував питання кримінальних проваджень від Національної поліції та Державного бюро розслідувань щодо проєкту гірського курорту, який реалізує "ОККО" на території Славської територіальної громади на Львівщині, за якими ще рішень немає.

Ще однією темою обговорення, за словами очільника компанії, було будівництво групою готелю в центрі Львова, яке триває з 2019 року і щодо якого були постійні непорозуміння з приписами Міністерства культури зупинити будівництво, через які "ОККО" позивалася і позивається досі. Даниляк наголосив, що всі містобудівні обтяження та обмеження було отримано законно, компанія зверталася до ЮНЕСКО й отримала необхідні рекомендації, які виконує, має експертизу проєкту та легальний дозвіл на початок будівництва.

"Крім того, показали, що там було до моменту початку проєктування і будівництва і що там наразі є... Нас запевнили, що просто заради того, щоб гальмувати процес, Міністерство культури цього не робитиме", - повідомив Даниляк.

Він уточнив, що йдеться про готель міжнародної мережі, який буде прокредитовано, зокрема, Чорноморським банком торгівлі та розвитку. "І оскільки ми у війну досить вагомі інвестиції туди кладемо і створюємо робочі місця, просимо на рівному місці нам проблем не створювати. І я сподіваюся, що ми були так само почуті", - підсумував голова "ОККО".

Загалом він наголосив, що зустрічі, які проводить Шурма з бізнесом, ефективні й потрібні, і їх необхідно продовжувати.