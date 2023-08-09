Економіка

19:28 09.08.2023

У Київській області погодили рішення про виплату понад 152 млн грн для відновлення житла

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У Київській області погодили рішення про виплату понад 152 млн грн для відновлення житла

У Київській області погодили рішення про виплату понад 152 млн грн за програмою "єВідновлення", повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 7 серпня, з моменту старту подачі заявок (10 травня), у рамках першого етапу програми "єВідновлення" в Київській області вже подано 7218 заяв. Для опрацювання заяв створено 52 комісії. Комісії ухвалили 1813 позитивних рішень щодо виплати на загальну суму понад 152 млн грн. Ці кошти передбачені для поточних ремонтів", - повідомив Кравченко.

Максимальна сума компенсації на відновлення одного об'єкта - до 200 тис. грн. Отримані кошти власники пошкодженого житла можуть витратити на будівельні матеріали або послуги підрядників у магазинах і компаніях-учасниках.

Теги: #виплати #відновлення

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