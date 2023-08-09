Економіка

15:30 09.08.2023

Верховна Рада спростила роботу малих виноробів

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Верховна Рада спростила роботу малих виноробів

Верховна Ради схвалила в другому читанні законопроєкт №9030, який відповідає міжнародним практикам і сучасним трендам виробництво вина невеликими виноробними господарствами, повідомив один з авторів законопроєкту, голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ініціатива допоможе створити економічні стимули для розвитку малого виноробства та збільшити кількість малих виробництв виноробної продукції, а також забезпечить відкриття нових виробництв і створення нових робочих місць та підвищення зайнятості, а також збільшення бюджетних надходжень", - написав він у телеграм-каналі.

Мета законопроєкту - приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних практик та сучасних трендів розвитку виноробної галузі, зняття адміністративних бар'єрів для діяльності суб'єктів господарювання, що займаються виробництвом вин виноградних, плодово-ягідних та/або напоїв медових, а також створення сприятливих умов для розвитку малих виробництв виноробної продукції в Україні.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, в Україні на момент підготовки законопроєкту налічувалося лише 26 малих виробництв виноробної продукції. У 2013 році кількість таких виробництв наближалася до 100, а у 2018 році - 52. Тоді як в Італії - 48 тис., Франції - близько 27 тис., Іспанії - майже 14 тис., Грузії - понад 1 тис.

Ухвалений документ скасовує необхідність отримання малими господарствами ліцензії на діяльність із виробництва алкогольних напоїв. Водночас створюється Реєстр малих виробництв виноробної продукції.

Крім того, виробникам дозволяється виготовляти вино не лише зі своєї сировини, а й закуповувати її, однак вона має бути виключно українською.

Законопроєкт спрощує процедуру звітності: її потрібно подавати не раз на місяць, а раз на рік. Водночас вводяться штрафи за маніпуляції зі звітністю.

Скасовується норма щодо розливу вина лише у скляну тару. Тепер вино можна розливати в алюмінієві банки та кеги.

 

Теги: #рада #виноробство #гетманцев

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