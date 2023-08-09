Економіка

09:34 09.08.2023

"Нова пошта", Shop-Express і Fondy під егідою Nazovni просувають пакет для розвитку експорту

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"Нова пошта", Shop-Express і Fondy під егідою Nazovni просувають пакет для розвитку експорту

Платформа дипломатичного сприяння експортерам від Міністерства закордонних справ Nazovni, український лідер експрес-доставки "Нова пошта", платформа для створення інтернет-магазинів Shop-Express і платіжна платформа Fondy заявили про створення пакета для бізнесу, зацікавленого в розширенні експорту.

Як зазначено в спільному пресрелізі у вівторок, він передбачає за гроші самостійне створення інтернет-магазину з вбудованим платіжним сервісом Fondy, безоплатну допомогу від Nazovni в просуванні товарів на обрані ринки та знижку до 40% на відправлення до 30 кг до Польщі, Чехії, Литви, Румунії, Німеччини та Молдови від "Нової пошти".

Стверджується, що сервіс дасть змогу отримати оплату за товари в більш ніж 150 валютах із понад 200 країн світу, а магазин матиме необхідний функціонал для просування і рекламування в Google, товарних рекламах і на маркетплейсах.

 

Теги: #бізнес #нова_пошта #shop_express #nazovni #fondy

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