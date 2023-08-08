Кабмін розподілив понад 1,3 млрд грн додаткової дотації місцевим бюджетам

Кабінет Міністрів розподілив понад 1,3 млрд грн дотації з державного бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих територіях, що зазнали негативного впливу у зв'язку з агресією РФ, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уже традиційно майже на кожному засіданні уряду ухвалюємо рішення за програмою швидкого відновлення, а також продовжуємо зміцнювати громади. Сьогодні уряд розподіляє 1,3 млрд грн дотації для регіонів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, за ці кошти місцева влада профінансує зарплати бюджетникам, оплатить комунальні послуги та здійснить інші критично необхідні витрати.

Як уточнив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, здійснено розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ, за II квартал 2023 року, в обсязі 1 млрд 379 млн 403,9 тис. грн.