Економіка

13:05 08.08.2023

Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

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Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

Команда "Поверни своє" за підтримки UST - Ukraine Support Team запустила компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла, повідомила пресслужба проєкту.

Калькулятор розміщено на сайті проєкту

Для онлайн-розрахунку необхідно вибрати тип зруйнованої нерухомості (квартира або приватний будинок), зазначити основні параметри: для квартири - регіон, конкретний район, площу; період будівництва; кількість кімнат; для будинку - місце розташування та площу.

Під час розроблення цього онлайн-калькулятора було використано коефіцієнти та показники, визначені в Порядку компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, а також у наказі Мінвідновлення №408 від 17 травня 2023 року.

Передбачено можливість завантажити калькуляцію в окремому файлі з детальнішою інформацією, де зазначені всі складові формул обчислення розміру відшкодування.

Такі формули використовуватимуть у своїй роботі компенсаційні комісії.

Алгоритм обчислень враховує нормативну умову про те, що розмір компенсації встановлюється на рівні, не нижчому від вартості будівництва житла відповідної площі, розрахованої за показником опосередкованої вартості в регіонах України. Якщо сума компенсації, отримана на основі введених користувачем параметрів, буде меншою за опосередкований показник, калькулятор автоматично визначить коректний розмір відшкодування, тобто мінімальну суму компенсації, на яку може розраховувати потерпілий.

Як повідомлялося, з 1 серпня в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.

Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Крім того, у реєстрі має бути зареєстровано інформаційне повідомлення про знищене майно, подане його власником.

Заявки розглядатимуть комісії, раніше створені при органах місцевого самоврядування для опрацювання заявок "єВідновлення".

На цьому етапі компенсації виплачуватимуться у вигляді електронних житлових сертифікатів на придбання житла. Мінвідновлення також розробляє механізм виплати коштів для будівництва нових приватних будинків на земельній ділянці одержувача компенсації.

На першому етапі реалізації програми "єВідновлення" компенсацію не надаватимуть за знищене житло, що розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Раніше в травні стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни.

Як повідомлялося з посиланням на дані KSE Institute, станом на червень 2023 року, загальна кількість зруйнованих або пошкоджених унаслідок бойових дій становить приблизно 167,2 тис. житлових будівель, із них 147,8 тис. - приватні будинки; 19,1 тис. - багатоквартирні, ще 0,35 тис. - гуртожитки.

 

Теги: #нерухомість #відновлення #калькулятор

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